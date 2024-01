Wenige Tage vor dem Dschungelcamp-Start hat Ralf Schumacher mit einer netten Nachricht in Richtung seiner Ex Cora überrascht. Doch die ist von seiner Unterstützung scheinbar nicht angetan.

In wenigen Tagen startet auf RTL die 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Doch während die ersten Kandidaten mit ihren Begleitern nach Australien reisen, scheint bei Teilnehmerin Cora Schumacher (47) und Ex-Mann Ralf momentan ein wenig der Haussegen schief zu hängen. Denn Cora hat auf eine unterstützende Nachricht des Ex-Formel-1-Fahrers vor dem Start des Dschungelcamps nicht gerade freudig reagiert. Um was es ging und auf wessen Nachricht sie sich im Dschungelcamp 2024 ganz besonders freuen würde, erfahren Sie in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher teilt vor Start gegen Ex Ralf aus

Ein großer Fan des Dschungelcamps ist Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher nach eigener Aussage nicht. In einem Interview mit RTL gab der 48-Jährige jüngst gegenüber dem Sender zu, das Format in den letzten Jahren nicht wirklich verfolgt zu haben. Jetzt, da seine Ex-Frau Cora aber in den Dschungel zieht, scheint Ralf aber eine Ausnahme zu machen. "Ja, also ich habe schon vor, logischerweise, mir das anzusehen. Ist doch klar. Möchte ja selber sehen, was da passiert", gab der frühere Rennfahrer zu. Im gleichen Interview schob Schumacher aber auch noch eine unterstützende Nachricht für Cora hinterher und sprach ihr seinen Respekt aus.

"Ich freue mich für Cora. Sie ist eine starke Frau und sie wollte das immer mal machen. Sie will da selbst ihre Limits rausfinden. Ich finde das sehr mutig", sagte Schumacher in dem Gespräch mit RTL. Seiner Ex rechnet der 48-Jährige recht große Chancen aus. "Das was sie will, das kriegt sie schon irgendwie hin. Dementsprechend ist ihr klares Ziel wahrscheinlich, das zu gewinnen und da wird sie alles dransetzen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Was vielleicht nett gemeint war, scheint bei Cora Schumacher aber eher mittelmäßig anzukommen. Kurz vor ihrem Abflug nach Australien zeigte der Sender ihr Ralfs Statement. Coras Reaktion ist zunächst irritiert und fällt dann sehr verhalten aus. "Hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht mit gerechnet. Ich hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber gefreut, wenn es persönlich gewesen wäre." Gegenüber Bild legte die 47-Jährige dann noch mal nach und sagte: "Eine private Nachricht wäre mir lieber gewesen, also nicht über die Medien. Aber, na ja... Man nimmt, was man kriegt."

Cora Schumacher im Dschungelcamp: Über diese Nachricht würde sie sich ganz besonders freuen

Die Nachricht von ihrem Ex scheint Schumacher überrascht zu haben, denn wie sie sowohl gegenüber Bild als auch RTL sagt, habe sie seit vergangenem April keinen Kontakt mehr zu Ralf und ihrem gemeinsamen Sohn David (22). "Dann hat Ralf abrupt unerklärlich den Kontakt abgebrochen und wollte keinen Kontakt mehr. Und somit dann halt auch gleichzeitig David. Deswegen stößt es so ein ganz klein bisschen bei mir auf Unverständnis." Auch nach ihrer Ankunft in Australien scheint die Funkstille nicht überbrückt worden zu sein. Wie RTL auf Nachfrage erfuhr, habe sich Ralf laut Cora Schumachers Aussage auch nach ihrer Ankunft in Australien nicht bei ihr gemeldet, was die 47-Jährige zu klaren Worten veranlasst: "Ich brauche keinen Support von ihm!", sagt sie gegenüber RTL.

Allerdings: Auf eine Nachricht von Sohnemann David wartet das ehemalige Model weiterhin. Denn dass ihr Sohn keinen Kontakt mehr zu ihr möchte, tue ihr extrem weh. "Am meisten würde ich mich natürlich über eine Nachricht oder eine Kontaktaufnahme von meinem Sohn freuen. Aber mal abwarten." Vielleicht in Form einer Nachricht, die Cora Schumacher im Dschungelcamp erhalten wird? Das werden die Zuschauer wohl erst während der Sendung erfahren, die am 19. Januar täglich auf RTL oder RTL+ zu sehen sein wird. Moderiert wird die Staffel erneut von Sonja Zietlow und Daniel-Hartwich-Nachfolger Jan Köppen.

Lesen Sie dazu auch

Übrigens: Viele Zuschauer fragen sich, ob sich der Drehort des Dschungelcamps überhaupt im australischen Dschungel befindet. Mitten im Dschungel halten sich die Kandidaten schon einmal nicht auf.