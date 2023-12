Dschungelcamp 2024: Das ist der erste offizielle Kandidat!

Es ist offiziell: Der erste Kandidat für das Dschungelcamp 2024 steht fest. Wer um die Dschungel-Krone kämpfen wird, lesen Sie in diesem Artikel.

Wer zieht ins Dschungelcamp ein? Darüber wird im Vorfeld immer wild spekuliert. Doch auch wie hoch die Gage für die jeweiligen Teilnehmenden ausfällt, sorgt immer für Diskussionsstoff unter den Dschungelcamp-Fans.

Zur neuen Dschungelcamp-Staffel 2024 ist noch nicht viel bekannt. Auch ein offizielles Startdatum ist noch nicht bekannt. Dafür wird gemunkelt, dass es kommendes Jahr zwei Staffeln der Dschungel-Show geben soll.

Eines ist nun jedoch offiziell bekannt – und zwar der erste Kandidat, der im kommenden Jahr in den Dschungel in Australien ziehen und sich den Prüfungen stellen wird. Um wen es sich dabei handelt, lesen Sie in diesem Artikel. Doch ein kurzer Hinweis: Viele von Ihnen werden ihn kennen.

Dschungelcamp 2024: Erster Kandidat offiziell bestätigt

Die Kandidatinnen und Kandidaten des Dschungelcamps sind einem mal mehr und meist weniger ein Begriff. Doch immer wieder sorgt ein A-Promi in den Dschungel-Reihen für etwas Abwechslung.

Wie RTL nun auf X, ehemals Twitter, bekannt gab, ist auch der erste Kandidat kein unbekannter. Und zwar handelt es sich dabei um Schauspieler Heinz Hoenig.

Die etwas älteren unter uns kennen Hoenig vermutlich noch aus dem Kassenschlager "Das Boot". Jüngere werden den 72-Jährigen wohl noch eher aus Filmen wie "7 Zwerge – Männer allein im Wald" kennen.

Dschungelcamp 2024: Schauspieler Heinz Hoenig zieht mit 72 Jahren ins Dschungelcamp

Die Meinungen zu Hoenigs offiziellem Dschungel-Debüt sind jedoch gemischt. "Den kenn ich wenigstens. Bin echt mal gespannt ob ich noch andere kenn, oder obs nur er ist", sagt eine X-Userin. "Oder auch: 'Ich war mal ein gefragter Schauspieler, aber jetzt brauche ich das Geld'", schreibt ein weiterer.

Wie sich Hoenig im Dschungelcamp macht und ob er vielleicht sogar Chancen auf die Krone hat, bleibt abzuwarten.