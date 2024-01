Support vom Ex vor dem Dschungelcamp: Das sagt Ralf Schumacher über Cora

Der einstige Formel-1-Fahrer steht hinter seiner Ex-Frau. Die Mitstreiter im Dschungelcamp könnten sich auf "eine starke Frau" gefasst machen.

Eigentlich verfolge er das Dschungelcamp nicht sonderlich, aber im Gespräch mit RTL gibt Ralf Schumacher zu: Für die anstehende neue Staffel, die am 19. Januar an den Start geht, macht er eine Ausnahme. Anlass ist die Teilnahme seiner Ex Cora. Für sie hat er nur positive Worte übrig - so harmonisch war die Beziehung bei den Schumachers aber nicht immer.

Ralf und Cora Schumacher: Scheidung nach 14 Jahren Ehe

14 Jahre lang, von 2001 bis 2015, hielt die Ehe von Ralf Schumacher und seiner Cora. Schon bevor die Scheidung vollzogen war, so erklärte sie damals in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung, lebte das Paar getrennt. Einschneidend sei das Erlebnis und hart die Suche nach sich selbst gewesen, sagte sie, doch das habe sie zu einer "starken Frau" gemacht.

Dschungelcamp: Cora Schumacher ist Teilnehmerin

Das sieht auch ihr geschiedener Mann Ralf Schumacher so. Eine Teilnahme habe sie schon immer gereizt, daher "werden sich einige wundern", wie tatkräftig Cora auftreten werde. Das, was sie wolle, das bekomme sie schon "irgendwie" hin, ist er sich sicher.

Der 48-Jährige verrät gegenüber RTL, kein regelmäßiger Zuschauer des Kult-Formats zu sein. Doch eben weil Cora mit dabei sei, werde er eine Ausnahme machen: "Ja, also ich habe schon vor, logischerweise, mir das anzusehen. Ist doch klar. Möchte ja selber sehen, was da passiert.“

Ralf Schumacher lobt Dschungelcamp-Teilnehmer

Der ehemalige Formel-1-Pilot ist große Anstrengung gewohnt und lobt daher erst recht jeden, der sich dieser "riesigen Herausforderung" im Dschungel stelle. Isolation vom engsten Familien- und Freundeskreis, wenig Nahrung und das über eine lange Zeit - es sei bemerkenswert, was die zwölf Teilnehmenden leisten würden.

Dass es ein echtes Abenteuer werden wird, darüber ist sich auch "Gute Zeiten Schlechte Zeiten"-Star Felix von Jascheroff im Klaren, daher hat er noch vor dem Start etwas ganz Besonderes gemacht.

Das sagt Cora Schumacher über das Dschungelcamp

Entsprechend ihrer Selbstfindungsphase nach der Scheidung sagt sie in einem Instagram-Video über die Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: "Das Dschungelcamp liegt auf dem Weg auf einer Reise zu mir selbst." Andere Teilnehmerinnen wie etwa Sarah Kern haben ganz andere Absichten mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp.

Schumacher hat sich viel vorgenommen - das geht aus einem weiteren Promo-Video der Sendung hervor. Sie werde zwar bestimmt mal selbst eine "starke Schulter" brauchen, aber wolle diese auch anderen zum Anlehnen bieten. Vermissen werde sie wohl am meisten ihre kleine Hündin und ihren besten Freund Jörg Kunze, der aber als Unterstützer mit vor Ort sein wird.

Mit ihrem "guten Gemüt" und ihrer Harmoniebedürftigkeit fühle sie sich gut gewappnet, aber wenn jemand ungerecht sei oder lüge, dann habe sie schon ein Problem damit. Sie wolle zudem zeigen, dass das Vorurteil "reiche Luxus-Tussi" so nicht zutreffe. Von ihren Designerklamotten könne sie sich zwar leicht verabschieden, nicht jedoch von Make-up.