Dschungelcamp 2025: Wer ist raus nach Tag 9?

Seit dem 24. Januar kämpfen zwölf mehr oder weniger bekannte Promis im australischen Outback um die begehrte Dschungelkrone. Staffel 18 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, kurz IBES, läuft wie gewohnt im Programm des Senders RTL, allerdings gibt es in diesem Jahr eine kleine Neuerung: Die Folgen sind diesmal immer schon zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Insgesamt 18 Tage lang können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm mitverfolgen, wie die diesjährigen Kandidaten verschiedene Prüfungen absolvieren, auf engstem Raum zusammenleben und sich dabei irgendwie miteinander arrangieren müssen. Schlaf- und Nahrungsmangel zehren ebenfalls an den Nerven der Dschungelbewohner.

Von den ursprünglich zwölf Promis sind inzwischen nur noch zehn übrig - an Tag 8 musste Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen als erster Kandidat die Segel streichen. Auf seinen Exit folgte 24 Stunden später direkt der nächste. Wer musste das Dschungelcamp nach Tag 9 verlassen? Die Antwort auf diese Frage sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2025: Wer ist am 1. Februar rausgeflogen?

Wie eingangs bereits erwähnt, musste Jürgen Hingsen an Tag 8 als Erster das Camp verlassen, da er von den Zuschauern die wenigsten Stimmen erhalten hatte. An Tag 9 durfte das Publikum erneut per Telefon-Voting darüber entscheiden, welcher der verbliebenen elf Promis seine Pritsche räumen musste. Diesmal traf es Reality-Sternchen Yeliz Koc, für die ihr eigener Exit sichtlich überraschend kam. Auch ihre Mitstreiter hatten offenbar nicht damit gerechnet - „Ich bin geschockt“, fasste Lilly Becker die Gedanken aller Anwesenden treffend zusammen.

Des Weiteren sorgte in Folge 9 ein heftiger Krach zwischen Pierre Sanoussi-Bliss und Edith Stehfest für Aufsehen, woraufhin Letztere damit drohte, dem Dschungel freiwillig den Rücken zu kehren. Schlussendlich entschied sie sich aber dafür, weiterhin mit den anderen um die Krone zu konkurrieren.

Staffel 18 von IBES - Wer ist raus?

Nach neun Tagen wurden die ersten beiden Promis nun von den Zuschauern aus dem Dschungel befördert. In dieser Übersicht lesen Sie, wer das Camp bereits verlassen hat:

Tag 8: Jürgen Hingsen

Tag 9: Yeliz Koc

Diese Kandidaten sind weiterhin im Dschungelcamp 2025 dabei

Noch zehn Promis haben nach wie vor die Chance, sich die Dschungelkrone der 18. Staffel zu sichern. Wer das ist, sehen Sie hier:

Nina Bott (47, Schauspielerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Anna-Carina Woitschack (32, Sängerin)

Sam Dylan (39 - nach eignenen Angaben 33, Reality-Star)

Lilly Becker (48, TV-Persönlichkeit)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Jörg Dahlmann (66, Fußball-Experte)

Dschungelcamp 2025: Folge 9 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Sollten Sie die Ausstrahlung der neunten Folge von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ verpasst haben, ist das kein Grund zur Trauer: Der Sender RTL stellt Ihnen alle Episoden des Dschungelcamps nämlich zusätzlich auf der sendereigenen Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Dort können Sie nicht nur die aktuellen Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung verfolgen, sondern auch alle weiteren Episoden nach der Erstausstrahlung abrufen. Um die jeweiligen Ausgaben dort streamen zu können, benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Ein solches kostet Sie derzeit 5,99 Euro pro Monat. Alle IBES-Folgen werden zudem üblicherweise auch im Nachtprogramm von RTL wiederholt.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Den Sendeterminen vom Dschungelcamp 2025 entsprechend werden täglich neue Episoden ausgestrahlt. Folglich können Sie die zehnte Episode bereits heute, am 2. Februar 2025, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL sehen.