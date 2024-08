"Dschungelcamp"-Drehort im Sommer 2024: Wo wird die Allstar-Staffel gedreht?

Seit fast 20 Jahren läuft das Dschungelcamp im Fernsehen. Promis und Sternchen aller Art haben an der Sendung teilgenommen und wurden zu Fanfavoriten der Zuschauer. Jetzt kehren insgesamt zwölf ehemalige Kandidaten aus vergangenen Staffeln in den Dschungel zurück. Der Start von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" war am 16. August 2024. Die Kandidaten der Show kämpfen im afrikanischen Dschungel um den Titel Dschungelkönig oder -königin. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Dschungelcamp im Sommer 2024 gibt es also nur bekannte Gesichter für IBES-Fans.

Hier finden Sie alle Infos zum Drehort der neuen Ausgabe von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden".

Dschungelcamp im Sommer 2024: Das ist der Drehort

Bisher wurde die Sendung immer in Australien gedreht, wo auch andere Länder ihre Ableger der Show filmen. Das Camp befand sich auf einem ehemaligen Farmgelände in Dungay in New South Wales, in der Nähe der Stadt Murwillumbah. Doch anders als die reguläre Ausgabe wird die Show mit den Dschungel-Legenden im afrikanischen Dschungel gedreht. Bereits 2022 wurde das Dschungelcamp aufgrund der Corona-Pandemie im Kruger-Nationalpark in Südafrika gefilmt, und nun kehrt RTL zu diesem früheren Ersatzschauplatz zurück.

Für die mehr oder weniger bekannten Kandidaten der Show geht es somit nach Südafrika. Die Dreharbeiten sollten in der Nähe des Kruger-Nationalparks stattfinden. An diesem Ort wurden bereits mehrere Staffeln des australischen Pendants der Show namens "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!" aufgezeichnet. Natürlich befinden sich die Promis nicht tatsächlich im Urwald - das wäre zu gefährlich. Das Set für die Show wurde extra für die Show erbaut und ist neben der modernen Kameraausstattung auch nicht weit von der Zivilisation entfernt. Der Kruger-Nationalpark befindet sich an der nord-östlichen Grenze Südafrikas und zählt zu den größten Wildschutzgebieten des Landes.

Drehort von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden": Wetter und gefährliche Tiere in Südafrika

Die Promis haben ihr Camp in der Nähe des Kruger-Nationalparks bezogen. Während im Kruger Nationalpark viele große Säugetiere wie Büffel, Elefanten, Flusspferde, Giraffen, Hyänen, Löwen, Wildhunde und Zebras beheimatet sind, müssen sich die Promis vor allem vor wesentlich kleineren Tieren in Acht nehmen. Besonders gefährlich sind die Anopheles-Mücken, die als Krankheitsträger beispielsweise Malaria an den Menschen übertragen können. Darüber hinaus sind auch mehrere giftige Spinnenarten in Südafrika beheimatet. Unter anderem zählen die Schwarze Witwe, die Braune Witwe, die Mombasa-Vogelspinne und die sechsäugige Sandspinne dazu.

Da der Sommerdschungel nicht wie üblich live stattfindet, wurden die Folgen bereits vor dem Start am 16. August 2024 aufgezeichnet. Dementsprechend mussten sich die Kandidaten und Kandidatinnen den klimatischen Bedingungen des einsetzenden Winters in Südafrika aussetzen.