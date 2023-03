"DSDS" 2023: Kandidaten und Lieder im Recall am 25. März 2023

Das Recall-Finale steht an. Am 25. März 2023 kämpfen die Kandidaten von "DSDS" ein letztes Mal um den Einzug in die Live-Shows, dieses Mal stehen sie alleine vor der Jury.

" Deutschland sucht den Superstar" ist auch 2023 mit einer neuen Staffel zurückgekehrt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten sich zunächst beim Casting beweisen und versuchen jetzt über den Recall in die Live-Shows zu gelangen. Über Gelingen oder Versagen entscheidet zunächst die Jury, später in den Live-Shows das Publikum.

Am 25. März 2023 geht es in die sechste und letzte Recall-Runde in Thailand, alle Infos über die Kandidaten und Lieder haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"DSDS" Recall am 25. März 2023: Die letzte Chance zum Einzug ins Finale

Im letzten Recall-Set in Thailand, am Samstag, dem 25. März 2023, geht es noch einmal um den Einzug in die Liveshows und die Kandidaten und Kandidatinnen müssen noch einmal alles geben. Die Kandidaten haben freie Songwahl und stehen vor der Frage, mit welchem Lied sie die Jury am meisten überzeugen können. „Der Song bringt wenig Dynamik mit - ich habe Angst, dass ich nicht genug zeigen kann“, überlegt Felix vor seinem Auftritt. Die Jury besteht dieses Jahr aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice.

Im Recall sind die Teilnehmer außerdem diese Woche komplett auf sich alleine gestellt. Alle Auftritte am kommenden Samstag sind Solo-Auftritte, und damit liegt eine besondere Last auf ihren Schultern. Die letzte Chance auf die Eintrittskarten für die nächste Runde wollen alle nutzen.

Neben den musikalischen Auftritten gibt es auch zwei Geburtstagskinder diese Woche. Felix und Peris sorgen mit ihren Feiern für Ablenkung, genau das richtige für die Kandidaten so kurz vor dem Recall-Finale. Nach Peris Geburtstag dürfen die Teilnehmer dann einmal mit ihren Freunden und Familien telefonieren. Auch das sorgt für pure Emotionen und gibt extra Motivation für den bevorstehenden Auftritt.

Die Live-Shows finden dann, laut Sendeplan, vom 1. April bis zum 15. April 2023 statt. Wer in die Fußstapfen vom "DSDS"-Gewinner 2022 Harry Lafontien treten wird, bleibt abzuwarten. Harry Lafontien gewann in der ersten und bisher einzigen Staffel "DSDS", in der Dieter Bohlen nicht Teil der Jury war. Nachdem das nicht besonders gut bei den Zuschauern angekommen war, ist Dieter Bohlen 2023 wieder einer der Juroren.

DSDS Recall am 25. März 2023: Kandidaten und Lieder

Die Kandidaten und Kandidatinnen sind im Recall am 25. März 2023 auf sich alleine gestellt. Mit ihren selbst ausgewählten Songs wird von ihnen eine Solo-Performance verlangt.