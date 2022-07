TV-Kracher! RTL stampft offenbar kultige Castingshow DSDS ein

RTL zieht die Reißleine: Nach dem Abgang von Juror Dieter Bohlen und sinkenden TV-Einschaltquoten beendet der Privatsender offenbar das Castingformat DSDS.

An der Entscheidung konnte offenbar auch die erst kürzlich verkündete Rückkehr des deutschen "Poptitans" für die anstehende Jubiläumsstaffel (20 Jahre) nichts ändern.

DSDS: Zum "großen Finale" holt RTL Kultjuror Bohlen zurück

„Zum großen Finale holt RTL noch einmal Dieter Bohlen als Juror zurück, um mit allen Fans die größten Talente in Deutschland und die Musik in mitreißenden Shows für die ganze Familie zu feiern“, schildert der Kölner Privatsender in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen.

Für Fans von "Deutschland sucht den Superstar" ist diese Botschaft sicher traurig, dennoch können sie mit Vorfreude auf die demzufolge letzte Staffel des einst erfolgreichen Formats blicken.

Wie die Bild ausführt, habe Bohlen den DSDS-Vertrag für die letzte Staffel im Jahr 2023 bereits unterschrieben. Den Angaben nach lohnt sich die Rückkehr des 68-Jährigen an seine altbekannte Wirkungsstätte: Das Salär soll sich auf knapp unter 1,25 Million Euro belaufen - so viel kassierte der Entertainer angeblich früher pro Staffel.

RTL sendet finale Staffel von DSDS: TV-Quoten zuletzt immer niedriger

Ob Florian Silbereisen bei der 20. Staffel des Castingformats DSDS ebenfalls mit an Bord sein wird, ist offenbar unklar. Der 40-Jährige agierte einst neben Musikproduzent Bohlen und ersetzte den langjährigen Chefjuror der RTL-Show.

Der Grund für das Aus der langjährigen Erfolgsshow dürfte am stetig sinkenden Zuschauerinteresse liegen: Zu Beginn der 19. Staffel mit neuer TV-Jury schalteten "nur" mehr 2,65 Millionen Zuschauer:innen ein, danach folgten weitere Einbrüche.