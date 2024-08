Mädchen nach Bissattacke auf Schiff außer Lebensgefahr

Nachdem ein dreijähriges Mädchen am Dienstag auf einem Ausflugsschiff auf dem Edersee von einem Border Collie mehrfach gebissen wurde, ist es mittlerweile außer Lebensgefahr. Wie das hessische Polizeipräsidium Einsatz heute mitteilte, habe das Kind Verletzungen an Arm, Kopf und an einem Auge erlitten. Es musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Kind war demnach mit seiner Mutter an Bord des Schiffes. Als sich beide kurz vor dem Anlegen zum Ausgang begeben hätten, seien sie an dem angeleinten Hund vorbeigelaufen. Dabei habe das Tier unvermittelt zugebissen. Weitere Details waren zunächst noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.