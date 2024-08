Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Nordhessen

Um kurz nach drei Uhr werden am frühen Dienstagmorgen Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in Witzenhausen, Nordhessen, gerufen. Als die Rettungskräfte eintreffen, konnten sie einer Mitteilung zufolge im Bereich des Dachgeschosses eine deutliche Rauchentwicklung und fliegende Funken feststellen.

Wohnhausbrand in Nordhessen: Feuerwehr birgt einen Toten

Die Feuerwehr löschte den Brand und drang in eine Wohnung im Dachgeschoss vor. Dort konnten sie lediglich die Leiche eines Mannes bergen. Seine Identität sei bislang unbekannt, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es weiter. Aufgrund einzelner Glutnester war die Feuerwehr auch am Vormittag mit andauernden Löscharbeiten beschäftigt. Eine Bundesstraße wurde zeitweise gesperrt.

In dem Mehrfamilienhaus wohnen insgesamt 38 Menschen. Sie wurden vorläufig in einem Bürgerhaus untergebracht. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist Angaben der Polizei zufolge bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittele nun in dem Fall, hieß es. (mit dpa)