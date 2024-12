Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohner

In einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt hat die Feuerwehr mehrere Menschen vor einem Brand im Keller gerettet. In dem Gebäude habe sich am Abend Rauch ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Drei Bewohner seien mit einer Drehleiter gerettet worden, sechs weitere hätten die Einsatzkräfte durchs Treppenhaus ins Freie begleitet.

25 Bewohner des Hauses im Stadtteil Kranichstein seien vor Ort auf Rauchgasvergiftungen untersucht worden, berichtete die Polizei. Zwei Menschen seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Wodurch der Kellerbrand ausgelöst wurde, sei noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 150.000 Euro.

Eine der Wohnungen sei nach dem Feuer im Keller unbewohnbar, hieß es weiter. Die übrigen Bewohner hätten am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren können.