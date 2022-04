Alle Infos zu "Einsatz in den Alpen": TV-Termin, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Mit "Einsatz in den Alpen" war gestern ein Krimi-Highlight bei RTL zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Ende März gab es bei RTL ein schönes Bergpanorama in Kombination mit einer spannenden Geschichte. Mit "Einsatz in den Alpen" zeigte der Sender ein neues Krimi-Highlight und verspricht "Nervenkitzel pur". Wann war der genaue TV-Termin? Wie ist die Handlung? Welche Darsteller sind dabei? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream ab und gibt es eine Wiederholung? All diese Fragen beantworten wir Ihnen hier in diesem Artikel.

TV-Termin: "Einsatz in den Alpen" gestern bei RTL und als Stream in der Mediathek

Der Thriller "Einsatz in den Alpen" lief gestern, am 31. März 2022, auf RTL. Los ging es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. "Einsatz in den Alpen" hat eine Dauer von 90 Minuten.

Wie sehe ich "Einsatz in den Alpen"? Übertragung im TV oder Stream

Die Übertragung des Krimi-Hightlights fand Ende März zur Prime-Time bei RTL statt. Falls Sie nicht so lang warten können, haben Sie über den Sender-eigenen Streaming-Dienst RTL+ bereits seit Donnerstag, dem 17. März 2022 die Möglichkeit, den Film "Einsatz in den Alpen" anzusehen. Hierfür brauchen Sie einen kostenpflichtigen Zugang beim Anbieter. Nach einem gratis Probemonat kostet ein Premium-Account bei RTL+ entweder 4,99 Euro oder 7,99 Euro pro Monat.

Handlung: Darum geht es im RTL-Krimi-Highlight "Einsatz in den Alpen"

Die beiden, sich nicht besonders ähnlichen, Brüder Tom (Jochen Matschke) und Sebastian Falk (Peter Fieseler) arbeiten als Ermittler beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei. Ein neuer Serienmörder namens "Der Armbrustkiller" treibt in der Gegend sein Unwesen und jagt seine Opfer zunächst durch die Berge, bevor er sie schließlich mit einer Armbrust erschießt.

Beide Brüder wollen den Täter auf ihre eigene Art und Weise hinter Gitter bekommen. Dafür macht sich Sebastian als Leiter der Sondereinheit auf die Suche, während sein Bruder Tom als Undercover-Polizist versucht den Armbrustkiller zu schnappen.

Für Tom hat der Fall außerdem eine ganz besondere Bedeutung: Wie es scheint hat der Mörder auch seine große Liebe Paula auf dem Gewissen. Bei seinen Ermittlungen kann Tom dementsprechend nicht unemotional bleiben und verstößt gegen jedes polizeiliche Protokoll. Zusätzlich bringt er sich mit seiner Vorgehensweise auch noch selbst in Lebensgefahr.

Produziert wird "Einsatz in den Alpen" von der neuen deutschen Filmgesellschaft für RTL.

Darsteller: Diese Schauspieler gehören bei "Einsatz in den Alpen" zur Besetzung

Tom Falk als Jochen Matschke

als Sebastian Falk als Peter Fieseler

als Agnes Decker als Nina Thal

als Hendrik Heutmann als Moritz "Polle" Pollard

Alissa Jung als Sophie Brandner

als Sinha Melina Gierke als Jule Ertl

als Christian Dolezal als Steffen Walser

als Rainer Wöss als Victor Koller

als Liliane Zillner als Maje Kostner

als Aaron Friesz als Jakob Koller

"Einsatz in den Alpen" als Wiederholung im Stream bei RTL+

"Einsatz in den Alpen" steht Ihnen bereits seit Mitte März bei RTL+ zur Verfügung. Falls Sie also am regulären TV-Termin keine Zeit haben sollten, können Sie sich den Krimi trotzdem ansehen - der Streamingdienst gibt Ihnen die Möglichkeit, den Thriller im Nachhinein abzurufen. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).