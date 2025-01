Rauchgasvergiftung durch Kohle: Frau muss ins Krankenhaus

Eine Frau hat in einer Unterkunft für Geflüchtete in Schlitz (Vogelsbergkreis) Kerzen und Holzkohle angezündet und sich als Folge eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen. In dem Zimmer der 47-Jährigen habe sich am Sonntagabend viel Rauch gebildet, teilte die Polizei mit. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Weitere Bewohner der Unterkunft im Ortsteil Queck wurden demnach nicht verletzt. Laut Polizei hatte die Frau die Kohle in einem Schälchen in ihrem Zimmer brennen lassen. Sachschaden sei nicht entstanden.