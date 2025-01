Entwicklung der Mitgliederzahlen von Parteien uneinheitlich

Die Mitgliederzahlen hessischer Parteien haben sich im zurückliegenden Jahr unterschiedlich entwickelt. Das ergab eine Umfrage der dpa in Wiesbaden. Die SPD bleibt die mitgliederstärkste Partei im Land, auch wenn die Gesamtzahl ihrer Mitglieder etwas geschrumpft ist. Zum Jahresbeginn 2024 hatten 41.889 Genossinnen und Genossen ein Parteibuch, am 1. Dezember waren es noch 40.736. Ein SPD-Sprecher erklärte, es habe seit September eine überdurchschnittliche Zahl an Neumitgliedern gegeben.

Die CDU Hessen hatte am 30. November vergangenen Jahres 32.953 Mitglieder, nach Auskunft eines Sprechers bedeutet das ein Plus von 120 Mitgliedern im Vergleich zum Jahresbeginn 2024. Phasen mit besonderen Entwicklungen habe es nicht gegeben.

Eintrittswelle bei den Grünen nach Ampel-Aus

Die hessischen Grünen freuen sich über mehr als Tausend neue Mitglieder seit dem Aus der Ampelregierung in Berlin im November, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Gesamtzahl kletterte demnach von 9686 Mitgliedern am 1. Januar vergangenen Jahres auf 11.576 Mitglieder Mitte Dezember 2024.

Bei der hessischen FDP sind die Mitgliederzahlen vom 31. Dezember 2023 bis zum gleichen Tag 2024 von 7.099 auf 6.715 zurückgegangen. Seit dem Ampel-Aus seien 275 Aufnahmeanträge eingegangen, teilte die Partei mit. Dies sei ein ungewöhnlich starker Zulauf und Beleg für die Aufbruchstimmung, erklärte Generalsekretär Moritz Promny. «Das ist ein gutes Signal.»

AfD Hessen mit 700 neuen Mitgliedern 2024

Der hessische AfD-Landesverband ist nach den Worten eines Sprechers der fünftmitgliederstärkste innerhalb der Bundespartei. Zwischen dem 31. Dezember 2023 und Jahresende 2024 wuchs die Zahl der Mitglieder den Angaben zufolge um mehr als 700 auf 3.542 Männer und Frauen.

Die hessische Linke ist mit 3049 Mitgliedern (Stand 1. Januar 2025) nach eigenen Angaben so stark wie noch nie. Insgesamt seien im vergangenen Jahr mehr als 900 Eintritte zu verzeichnen gewesen, nach Abzug der Austritte bleibe ein Plus von mehr als 600, teilte ein Parteisprecher mit. «Es gab einen starken Zulauf seit der Wahl von Donald Trump und dem Aus der Ampel.» Die positive Mitgliederentwicklung setze sich auch 2025 fort.