Eishöhle auf Island eingestürzt: Mindestens ein Toter, zwei Menschen werden noch vermisst

Die Gegend um die Gletscherlagune Jökulsarlon auf Island ist bei Touristen beliebt. Immer wieder werden Gruppen durch die Eishöhlen geführt. Bei der Erkundung einer Höhle im Gletscher Breidamerkurjökull kam es zu einem folgenschweren Unglück. Ein Mensch kam dabei ums Leben, ein anderer wurde schwer verletzt. Zwei weitere Menschen werden noch vermisst, sie wurden aller Voraussicht nach unter dem Eis eingeschlossen. Die Touristen waren Teil einer 25-köpfigen ausländischen Reisegruppe. Die Nationalitäten blieben zunächst unklar.

Nach dem Einsturz waren gut 100 Rettungskräfte auf der Suche nach den noch vermissten Personen. Darunter auch Höhlenretter und Hubschrauber, wie der isländische Sender RÚV berichtete. Eine Behördensprecherin teilte der Deutschen Presseagentur mit, dass die Bedingungen vor Ort am Gletscher sehr schwierig seien. Da die Retter keine schweren Bergungsgeräte auf den Gletscher bringen könnten, müsste man sich bei der Suche nach den Vermissten „mehr oder weniger komplett mit der Hand“ arbeiten, sagte ein leitender Polizist dem Sender RÚV.

Eishöhle auf Island eingestürzt: Suche nach Vermissten vorerst unterbrochen

Zwei Touristen hätten bei dem Unglück schwere Verletzungen erlitten, hieß es zunächst. Einer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der isländischen Hauptstadt Reykjavik gebracht. Er sei mittlerweile in einem stabilen Zustand. Ein anderer sei in der Zwischenzeit sei in der Zwischenzeit seinen Verletzungen erlegen.

Die Rettungskräfte konnten bisher keinen Kontakt zu den vermissten Personen herstellen. Aufgrund der schweren und gefährlichen Bedingungen vor Ort sowie der Dunkelheit in der Nacht wurde die Suche vorerst unterbrochen. Sie sollte am Morgen fortgesetzt werden. Die Zeit in Island ist zwei Stunden zurück hinter der deutschen Zeit.

Die nordeuropäische Insel ist mit ihren beeindruckenden Naturlandschaften ein beliebtes Reiseziel. Der Gletscher Breidamerkurjökull im Südosten Islands zählt mit seinen schwimmenden Eisbergen als eine der bekanntesten touristischen Attraktionen. Doch die Insel ist für Touristen kein ungefährliches Reiseziel: Island liegt auf der aktiven vulkanischen Zone des Mittelatlantischen Rückens, was häufig zu Vulkanausbrüchen führt. Erst kürzlich spuckte auf der Insel erneut ein Vulkan Lava. (mit dpa)