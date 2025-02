Ekelhafter Abnehm-Trend von TikTok: Experten warnen vor Kaulquappen-Wasser

Kokosöl gegen überschüssiges Bauchfett, Kreatin als Fettkiller, mit der Bananen-Diät zum Wunschgewicht: Im Internet werden immer wieder angebliche Wundermittel zum Abnehmen gepriesen. Oft steckt dahinter bloß Profitmacherei. Die Mittel entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als vollkommen wirkungslos. In manchen Fällen: sogar gesundheitsschädlich.

Auf TikTok schwören viele User jetzt auf Kaulquappen-Wasser. Das vermeintliche Supergetränk mit dem ekligen Namen soll das Hungergefühl unterdrücken und so beim Abnehmen helfen.

Eine Userin filmt sich laut Focus Online sogar dabei, wie sie das Getränk herunterwürgt. Danach behauptet sie mit tränenden Augen, dass sie dank des Kaulquappen-Wassers innerhalb von wenigen Tagen drei Pfund abgenommen habe, umgerechnet über 1,3 Kilogramm. Doch viele Experten warnen vor möglichen Nebenwirkungen, die der glitschige Drink mit sich bringen kann.

Neuer Abnehm-Trend auf TikTok: Was ist Kaulquappen-Wasser?

Bei dem Begriff „Kaulquappen-Wasser“ mag sich vielen der Magen umdrehen. Doch tatsächlich enthält das Getränk keine Forschlarven, sondern besteht laut dem Lifestyle-Magazin Fit for Fun aus: Wasser, Zitronensaft und Chia-Samen.

Die Chia-Samen quellen nach kurzer Zeit im Wasser auf und nehmen eine glitschige Textur an, die viele TikTok-User an Kaulquappen erinnert. Daher der Name.

Superfood zum Abnehmen: Was sind Chia-Samen?

Wie die AOK erklärt, stammt Chia ursprünglich aus Mexiko und wird heute in weiten Teilen Südamerikas, in Australien und Südostasien angepflanzt. In Deutschland hingegen gedeiht die Pflanze nicht. Hier ist es zu kalt.

Chia wird oft als „Superfood“ bezeichnet. Denn laut der AOK enthalten die Samen viele wichtige Nährstoffe. Unter anderem:

entzündungshemmende und den Cholesterinspiegel senkende Omega-3-Fettsäuren

Proteine

E- und B-Vitamine

Eisen

Kalzium

und Magnesium

Außerdem sind in Chia sogenannte Antioxidantien enthalten, die unseren Körper vor freien Radikalen schützen und laut der Verbraucherzentrale zu einem verminderten Krankheitsrisiko beitragen.

Gegen Bauchfett: Kann man mit Chia-Wasser Abnehmen?

Der AOK zufolge gelten Chia-Samen dank ihrer Ballaststoffe als verdauungsfördernd. Da die aufgequollenen Samen im Magen viel Platz einnehmen, machen sie außerdem schnell satt — und verhindern so Heißhungerattacken.

Ein Wundermittel zum Abnehmen ist Chia-Wasser allerdings nicht. Denn wie der Gesundheitsexperte Dr. Ross Perry gegenüber Focus Online erklärt, sind Chia-Samen zwar gut für die Verdauung, aber auch relativ fettreich. „Ein übermäßiger Verzehr könnte daher zu Gewichtszunahme führen, da die Samen kalorienreich sind.“

Außerdem haben die Samen eine unangenehme Nebenwirkung. Wenn man zu viel davon isst, können sie abführend wirken. Die AOK empfiehlt deswegen nicht mehr als 15 Gramm pro Tag zu sich zu nehmen.

Die Verbraucherzentrale warnt außerdem: Bei Chia-Kapseln kann es zu Wechselwirkungen mit blutverdünnenden Medikamenten wie Aspirin kommen. Wer solche Arzneien einnimmt, sollte die Verwendung von Chia-Kapseln unbedingt im ärztlichen Beratungsgespräch oder in der Apotheke besprechen.

Mit Chia-Wasser oder besser Kaulquappen-Wasser allein nimmt also niemand ab. Wer nachhaltig Gewicht verlieren will, sollte stattdessen Sport treiben, auf eine gesunde Ernährung achten und ausreichend schlafen. Doch als Unterstützung kann das sättigende Getränk laut dem Lifestyle-Magazin Fitbook durchaus wirken: Etwa, wenn man es vor einer Mahlzeit trinkt.

