Elon Musk und Grimes haben heimlich ein zweites Kind bekommen

Elon Musk und seine Ex-Partnerin Grimes haben heimlich ein zweites gemeinsames Baby bekommen. Das Mädchen sei bereits im Dezember zur Welt gekommen.

Tesla-Chef Elon Musk (50) hat mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin, der Popsängerin Grimes (33) ein zweites Kind bekommen. Das Mädchen trägt den Namen "Exa Dark Sideræl Musk", ihr Spitzname sei "Y". Das Kind sei laut Grimes mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen.

Baby von Elon Musk und Grimes: Beziehungsstatus ist kompliziert

Musk und Grimes haben sich eigentlich getrennt, das Kind kam deshalb für viele Fans überraschen. Zum Beziehungsstatus hat sich Grimes in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair nun aber uneindeutig geäußert. Für das Verhältnis zwischen ihr und Musk gebe es keine richtige Bezeichnung. "Ich würde ihn wahrscheinlich meinen Freund nennen, aber wir sind da sehr fließend. Wir leben in unterschiedlichen Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit. Wir haben unser eigenes Ding und ich erwarte von anderen Menschen nicht, dass sie das verstehen", so Grimes im Interview. Die beiden seien glücklich mit ihrem Beziehungsstatus und planten sogar weitere Kinder miteinander. "Wir wollten schon immer mindestens drei oder vier", sagte Grimes im Interview weiter.

Tesla-Boss Musk hat insgesamt sieben Kinder

Musk und die kanadische Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, leben in Austin, Texas. Bereits 2020 kam der erste gemeinsame Sohn der beiden, X Æ A-Xii, zur Welt. Musk hat mit seiner Ex-Frau Justine Wilson bereits fünf Kinder.

Elon Musk gilt als einer der reichsten Menschen der Welt, sein Vermögen wird auf mindestens 221 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er wurde in Pretoria in Südafrika geboren und besitzt neben der südafrikanischen auch die kanadische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Er ist Chef der Tech-Giganten Tesla und SpaceX.

