Das geht unter die Haut: Fan tätowiert EM-Sieg Englands – trotz Niederlage

„England Euro 2024“ prangt in Großbuchstaben auf dem linken Oberschenkel von Dan Thomas. Das Tattoo ist erst wenige Tage alt. Genau genommen entstand es am vergangenen Donnerstag. England? Der 29-Jährige hatte so fest mit dem Sieg seiner Mannschaft gerechnet, dass er sich das Tattoo mit dem Henri-Delaunay-Pokal stechen ließ, bevor das Spiel gespielt war. „Er wollte der Erste sein, der es sich stechen lässt“, erzählte Jack Wilkinson, der Inhaber des Tattoostudios und Freund von Thomas, dem Nachrichtenportal PA. Der Tätowierer hatte sich dreimal abgesichert, ob sich der Engländer bei seiner Entscheidung sicher war.

Auf TikTok teilte der 29-Jährige seine Aktion, das Video erreichte 42.000 Menschen. Bereits bei der EM 2021 hatte Thomas überlegt, sich ein Siegertattoo stechen zu lassen. Damals verlor England gegen Italien im Elfmeterschießen. Mit seinem Tattoo hatte der Engländer gehofft, den diesjährigen Sieg der Mannschaft zu sichern. Als gutes Omen sozusagen. „Ich bin ziemlich zuversichtlich. Ich hätte es nicht getan, wenn ich nicht glauben würde, dass es passiert“, sagte er noch vor dem Spiel.

England wird Fußball-Europameister – dann eben 2028

Nicht jeder taugt zum Orakel. England verlor bekanntlich. Doch der Mann, der weitere Tattoos an den Armen und auf der Brust trägt, nimmt es mit Humor. „Mein Tätowierer hat mir gesagt, dass er es zur Strafe mindestens ein Jahr lang nicht überdecken wird, wenn sie verlieren“, erzählte der 29-Jährige. Er gibt sich auch weiterhin zuversichtlich, ein Sieg Englands sei nur eine Frage der Zeit. Spätestens 2028 werde sein Team den Pokal im eigenen Land gewinnen. Dann wird er aus der Vier vielleicht einfach eine Acht machen.