Hessische Polizei geht gegen Enkeltrickbetrüger vor

Die hessische Polizei hat im Rahmen einer internationalen Aktion gegen Enkeltrickbetrüger hohe Summen Bargeld und teuren Schmuck sichergestellt. Dabei stellten die Beamten Bargeld, Gold, Schmuck und Luxusuhren im Wert von insgesamt 130.000 Euro sicher, wie es in einer Mitteilung hieß. Zudem wurden vier Tatverdächtige festgenommen, die als Abholer agierten. Die Einsätze fanden im Rahmen einer internationalen Aktion statt.

In Hessen gab es unter anderem Einsätze in Darmstadt, Eschwege und Kassel. In Kassel war etwa eine 74 Jahre alte Frau am Telefon zur Übergabe von 55.000 Euro gedrängt worden. Sie erkannte den Betrugsversuch und täuschte in Absprache mit der Polizei ein Treffen mit dem Abholer vor. Bei der vorgespielten Übergabe von mehreren 10.000 Euro, Schmuck und einer Luxusuhr wurde ein 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Bei den Einsätzen stellte die Polizei sicher, dass alle Betroffenen ihr Geld und ihre Wertgegenstände zurückerhielten. Die mutmaßlichen Betrüger befinden sich in Untersuchungshaft.

Drei Callcenter in Polen zerschlagen

Insgesamt sind bei dem länderübergreifenden Einsatz nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin 391 Enkeltricktaten und ein Schaden von mehr als 4,8 Millionen Euro verhindert worden. Drei Callcenter in Polen sind zerschlagen worden. Beteiligt waren Ermittler aus acht europäischen Ländern. Die Einsätze fanden im Rahmen der sogenannten «Action Weeks» vom 25. November bis zum 6. Dezember statt.