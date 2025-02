Abnehmen mit Entengrütze: Funktioniert die Diät wirklich?

Entengrütze, auch bekannt als Wasserlinse, ist aktuell als potenzielles Hilfsmittel zum Abnehmen im Trend. Doch wie wirksam sind die Stoffe der Pflanze wirklich, um beim Abnehmen zu unterstützen?

Ist Entengrütze gesund?

Entengrütze kennt man hierzulande wohl eher als die großen, grünen Teppiche, die man manchmal auf der Oberfläche von Teichen sieht. Besonders Enten, Fische und Schildkröten ernähren sich gerne von den Wasserlinsen. Aber auch immer mehr Menschen kommen auf den Geschmack der Pflanze: Während Entengrütze in asiatischen Ländern wie Myanmar, Thailand und Laos seit Langem als Gemüse eingesetzt wird, ist die Pflanze in Europa erst seit 2021 als Lebensmittel zugelassen.

Denn Entengrütze kann laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) durchaus als nährstoffreiches Lebensmittel dienen. Die Wasserlinsen bestehen zu 96 Prozent aus Wasser, enthalten aber auch viele Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem sind sie reich an Omega-3 und bilden daher eine vegane Alternative zu Fisch.

Kann man mit Entengrütze abnehmen?

Eine Studie internationaler Forscher, die 2019 im Fachmagazin Diabetes Care erschien, untersuchte die Auswirkungen von Wolffia globosa – so der wissenschaftliche Name der Entengrütze – auf den sogenannten postprandialen Blutzuckerspiegel. Damit ist der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit gemeint. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das Essen von Entengrütze zu einem niedrigeren Blutzuckeranstieg führte als bei einer Vergleichsmahlzeit mit Joghurt. Auch sank der Blutzuckerwert schneller auf seinen Ausgangswert zurück. Entengrütze führt also womöglich zu einer besseren Blutzuckerkontrolle, was zum Beispiel für Menschen mit Typ-2-Diabetes förderlich ist, aber auch für das Abnehmen vorteilhaft sein kann.

Übrigens: Ricarda Lang hat es mit einigen Maßnahmen geschafft, in kurzer Zeit viel Gewicht zu verlieren.

Was ist die „Grüne Mittelmeer-Diät“?

Die Entengrütze fiel auch bei der DIRECT PLUS-Studie auf, die 2021 veröffentlicht wurde. Ein israelisches Forschungsteam untersuchte hierbei, wie sich eine „grüne“ Mittelmeerdiät auf den Anteil des Viszeralfetts im Körper – also Fett, das sich um die Organe legt – auswirkt. Ein wichtiger Teil dieser Diät war, dass die Probanden jeden Morgen einen Shake aus Wasserlinsen trinken sollten. Tatsächlich verlor die Studiengruppe innerhalb von sechs Monaten einen großen Teil an Viszeralfett. Im Schnitt nahmen die Probanden 6,2 Kilogramm ab. Zusätzlich verbesserten sich die Blutwerte.

Dass diese Veränderungen aber mit der Entengrütze in Zusammenhang stehen, lässt sich anhand dieser Studie nicht feststellen, da die Studienteilnehmer nicht nur die Shakes in ihren Alltag integrierten, sondern auch andere Faktoren für einen Gewichtsverlust sorgten. So musste die Studiengruppe, die die grüne Mittelmeerdiät ausprobierte, ein tägliches Kalorienlimit einhalten. Sie ernährten sich nach den Regeln der Mittelmeerdiät, durften aber nur wenig Fleisch zu sich nehmen. Als Ausgleich bekamen sie mehr Walnüsse und die Entengrütze-Shakes, die den Proteinbedarf decken sollten. Zusätzlich sollten sie regelmäßig Sport treiben.

Auch wenn die Entengrütze einige gute Nährstoffe bietet, sollte man sich beim Gewichtsverlust also nicht allein auf ihre Wirkung verlassen.