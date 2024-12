Erdbeben der Stärke 7,3 erschüttert Inselstaat Vanuatu

Immer wieder ereignen sich starke Erdbeben im Südpazifik, auf dem Inselstaat Vanuatu (östlich von Australien). Am Dienstag gab es ein Beben der Stärke 7,3. Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben in einer Tiefe von etwa 57 Kilometern - ungefähr 30 Kilometer westlich von Vanuatus Hauptstadt Port Vila. Medienberichten zufolge kam mindestens ein Mensch ums Leben.

Hauptstadt Port Vila von starken Schäden betroffen

Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß des Erdbebens: schwerbeschädigte Gebäude und Fahrzeuge in der Hauptstadt Port Vila. Bekannt ist derzeit auch, dass das Gebäude, in dem die Botschaften der USA, Neuseelands, Frankreichs und Großbritanniens sitzen, erheblich beschädigt sind. Das schreiben die US-Botschaften auf der Plattform X.

Erdrutsche in der Nähe des Hafens von Port Vila

Auch Erdrutsche soll es in der Nähe des Hafens von Port Vila gegeben haben. Die Nachbarländer Australien und Neuseeland haben der Regierung Vanuatus Unterstützung angeboten.

Dieses Bild aus einem Video zeigt einen Erdrutsch in der Nähe eines internationalen Schifffahrtsterminals in Port Vila, Vanuatu, nach einem Erdbeben. Foto: Dan McGarry, dpa

Tsunami-Warnung wieder aufgehoben

Die Region wurde von einem Nachbeben der Stärke 5,5 erschüttert. Tsunami-Warnungen für Vanuatu, Neuseeland und Australien wurden Medienberichten zufolge wieder aufgehoben.

Der Südseestaat Vanuatu besteht aus rund 80 Inseln und liegt knapp 1800 Kilometer östlich von Australien. Vanuatu liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. (mit dpa)