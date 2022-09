Erbeben erschüttert Taiwan – US-Behörde warnt vor Tsunamis

Schon wieder hat ein Erdbeben Taiwan erschüttert. Eine US-Behörde hat eine Stärke von 7,2 gemessen und eine Tsunami-Warnung herausgegeben.

Am Samstag wurde die Ostküste von Taiwan von einem Erdbeben erschüttert. Das Meteorologie-Amt Taiwans hat eine Stärke von 6,8 gemessen. Das US-Tsunami-Warnzentrum hat eine Warnung für Taiwan herausgegeben, weil das Erdbeben laut der US-Erdbebenwarte USGS den Grenzwert für Taiwan von 7,0 überstiegen hatten. Sie hatte anders als die Behörde aus Taiwan eine Stärke von 7,2 gemessen.

Das Erdbeben hatte gegen 21.30 Uhr laut dem Tagesspiegel einen dünn besiedelten Bereich der Insel 50 Kilometer nördlich der Stadt Taitung getroffen. Das Epizentrum lag in etwa zehn Kilometern Tiefe, so die USGS. Zunächst gab es keine Berichte über Opfer oder Schäden. Auch die Erdbebenwarte geht von einer eher geringen Wahrscheinlichkeit von Opfern aus. Schäden seien aber möglich.

Taiwan wird immer wieder von Erdbeben erschüttert

Taiwan wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. In der Nähe der Insel treffen zwei tektonische Platten aufeinander. Wenn durch die Reibung der Platten der Druck zu groß wird oder sich die Platten ineinander verkeilen, kommt es zu einem Bruch. Die Spannungen entladen sich in einem Erdbeben. Wie n.tv im Mai berichtete, sind Seismologen beunruhigt über die zunehmende Häufung. In diesem Jahr gebe es mehr Erdbeben als gewöhnlich.

Der Inselstaat Taiwan liegt 180 Kilometer östlich von China und ist 36.197 Quadratkilometer groß. Dort leben 23,57 Millionen Menschen.

Schweres Erdbeben in China

Auch im benachbarten China gab es zuletzt ein schweres Erdbeben. In der südwestchinesischen Provinz Sichuan war eine Erschütterung der Stärke 6,8 registriert worden. Laut chinesischen Staatsmedien lag das Epizentrum des Erdbebens im Kreis Luding, südwestlich der Metropole Chengdu. Häuser wurden zerstört und es kam zu Erdrutschen. Mehrere Menschen kamen ums Leben.