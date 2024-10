Türkei wird erneut von Erdbeben getroffen

Im Osten der Türkei ist es am Mittwochvormittag zu einem Erdbeben mit der Stärke 5,9 gekommen. Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X, dass das Epizentrum des Bebens in der Provinz Malatya gewesen sei. „Es gibt keine Verluste an Leben und Eigentum“, hießt es weiter. Auch der Oberbürgermeister Malatyas, Sami Er, bestätigte gegenüber dem Sender CNN Türk, dass es bisher keine Meldungen zu Verletzten oder Sachschäden gebe.

Berichten zufolge war das Beben auch in den umliegenden Provinzen Elazig und Diyarbakir zu spüren. Der türkische Katastrophenschutz Afad berichtete ebenfalls auf der Plattform X, dass drei Gebäude beschädigt wurden. Vier Personen konnten aus einem teilweise beschädigten Gebäude in der Provinz Elazig gerettet werden konnte. Die Teams des Afad seien vor Ort und würden die Lage beobachten. Menschen waren vorerst dazu angehalten, nicht in ihre Häuser zurückzugehen.

Als es am 6. Februar 2023 zu dem starken Erdbeben in der Türkei und in Syrien kam, war Malatya ebenfalls eine der betroffenen Provinzen. Damals starben mehr als 50.000 Menschen, davon über 1000 in Malatya. Laut Afad leben in der Provinz allein weitere 120.000 Menschen in Containern. Zehntausende Gebäude wurde bei den Doppelbeben damals zerstört. (mit dpa)

Erdbeben-Skala als Tabelle: Was bedeuteten die Stärken?

Stärke 1 bis 2 Das Erdbeben ist für gewöhnlich nicht spürbar. Stärke 2 bis 3 Nur wenige Personen nehmen die Erdstöße wahr. Wer sich in einem Gebäude befindet und sich nicht bewegt, kann ein leichtes Schwingen oder Schütteln fühlen. Stärke 3 bis 4 Wer sich bei einem Beben der Stärke drei bis vier in einem Gebäude befindet, nimmt es sehr wahrscheinlich war. Schlafende Menschen können aufwachen, kleinere Gegenstände, wie Besteck, können klirren und klappern. Stärke 4 bis 5 Gegenstände fallen um, Möbel werden verschoben. Auch an Häusern können Ziegel herabfallen oder Putz bröckeln. Die meisten Menschen erschrecken sich und flüchten nach draußen. Stärke 5 bis 6 An Gebäuden treten schwere Schäden auf. Zwischenwände oder Dachsimse stürzen ein. Menschen verlieren ihr Gleichgewicht. Stärke 6 bis 7 Schwächere Gebäude stürzen ein, auch gut gebaut erhalten schwere Schäden. Das Beben ist um Umkreis von bis zu 70 Kilometern zu spüren. Stärke 7 bis 8 Die meisten Gebäude stürzen ein. Größere Gebiete werden zerstört.