Ersatz für Prinzessin Kate? Sie könnte in der Öffentlichkeit an Williams Seite sein

König Charles III. soll für öffentliche Anlässe nach einem Ersatz für seine an Krebs erkrankte Schwiegertochter, Prinzessin Kate, Ausschau halten. Wer bei öffentlichen Auftritten bald an Prinz Williams Seite sein könnte.

Hinter dem britischen Königshaus um König Charles III., Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate Middleton liegen aufreibende Monate. Erst wurde im Februar bekannt, dass der König an Krebs erkrankt ist, dann erschien am 22. März eine Instagram-Story auf dem Kanal von William und Kate, in der die Prinzessin von Wales ihre eigene Krebserkrankung öffentlich machte und erklärte, sie werde sich einer Chemotherapie unterziehen. In dieser Zeit hielten sich sowohl Charles III. als auch seine Schwiegertochter von öffentlichen Auftritten fern und auch Prinz William trat kürzer. Jüngst gab der Königssohn aber ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau und auch hinsichtlich des Gesundheitszustands von Charles gab es positive Nachrichten.

Ersatz für Prinzessin Kate? Sie könnte bald in der Öffentlichkeit an Williams Seite sein

"Zeit für das B-Team!" titelte jüngst die britische Boulevard-Zeitung Daily Mail und spielte damit darauf an, dass sich die in den letzten Jahren entschlankte Monarchie in Zeiten, in denen sowohl der König selbst, als auch Prinzessin Kate gesundheitlich angeschlagen sind, mit der Erfüllung ihrer zahlreichen Pflichten schwertun könnte. Nun soll der König ein Jahr nach seiner Krönung Abhilfe schaffen wollen - insbesondere im Angesicht des terminreichen Sommers - indem er das A-Team der "arbeitenden Royals" um weitere Spieler aus der "zweiten Mannschaft" ergänzt. Besonders ins Auge gefasst haben soll Charles III. für diese Aufgabe seine Nichte, Prinzessin Beatrice von York und im erweiterten Kreis auch ihre jüngere Schwester Eugenie. Beide sind Töchter von Charles jüngerem Bruder Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson.

Beatrice soll laut des Daily Mail-Berichts, der sich auf Insider-Aussagen stützt, eine deutlich prominentere öffentliche Rolle erhalten, um für mehr "Glamour" zu sorgen, während die Prinzessin von Wales weiterhin abwesend ist. Laut den Insider-Informationen werde Beatrice König Charles III. bei einigen wichtigen Terminen begleiten - möglicherweise sogar bei dem mit großer Spannung erwarteten Besuch regierenden japanischen Kaiserpaars, Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako im späten Juni. Sie könnte daher auch ihren Cousin William bei einigen öffentlichen Auftritten begleiten - wenngleich dazu noch nichts Näheres bekannt ist.

Unterstützung für Charles III. und William: Prinzessin Beatrice soll bei Terminen einspringen

Beatrice ist wie ihre Schwester Eugenie ein sogenannter "nicht-aktiver Royal". Dies bedeutet, dass die 35-Jährige zwar ein Mitglied der königlichen Familie ist, aber keine offiziellen Pflichten im Namen der Monarchie wahrnimmt. In der Regel stehen diese Mitglieder der königlichen Familie nicht auf der Gehaltsliste der Krone und haben keine festen Pflichten oder Aufgaben, die mit der Vertretung des Königshauses verbunden sind. Laut der Quelle der Daily Mail plane Charles III. auch nicht, diesen Umstand zu ändern.

Dennoch benötigen die Royals gerade in den kommenden Sommermonaten Unterstützung. Charles selbst hat gerade erst wieder leichte Aufgaben übernommen, da er sich weiterhin in Krebsbehandlung befindet und Kate erholt sich nach ihrer Krebsdiagnose. Der königliche Kalender ist allerdings vollgepackt mit öffentlichen Aufgaben und Events. So stehen beispielsweise das traditionelle "Trooping the Colour", ein Staatsbankett, Garter Day, der Gedenktag zur Landung der Alliierten in der Normandie während des Zweiten Weltkriegs und mehrere Gartenpartys im Buckingham Palace an. Die Unterstützung von Beatrice und gelegentlich auch ihrer Schwester Eugenie kann Charles III. im Angesicht von so vielen Terminen also gut gebrauchen.

Übrigens: Mit König Charles III. scheint es gesundheitlich zwar bergauf zu gehen, allerdings scheint die Behandlung seiner Krebserkrankung nicht ohne Nebenwirkungen vonstatten zu gehen. So verriet der König bei einem Termin, dass er derzeit nichts mehr schmeckt. Wie kürzlich bekannt wurde, wurden außerdem die Beerdigungspläne für den Monarchen angepasst. Operation "Menai Bridge" regelt ganz klar den Ablauf im Fall von Charles Tod.