Zwei Leichen neben einem Maisfeld gefunden

Der Hund von zwei Spaziergängerinnen hat am Sonntagabend einen Stiefel entdeckt. Die verständigte Polizei berichtet, dort später zwei vergrabene Männerleichen gefunden zu haben. Die Zeuginnen waren am Postbrückenweg in Gronau-Epe (Nordrhein-Westfalen) unterwegs, als ihr Hund beim Buddeln den Schuh freilegte. Eine Mordkommission der Polizei Münster ist inzwischen im Einsatz.

Bei den anschließenden Tatortarbeiten fanden Ermittler die Überreste von zwei männlichen Leichen. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die Kriminaltechnik hat die Spuren am Fundort aufgenommen“, erläutert Mordkommissionsleiterin Julika Böhlendorf. Die Identitäten seien bislang bisher nicht geklärt. „Wir hatten Mantrailer-Hunde und eine Drohne im Einsatz. Zudem ist das Erdreich ausgekoffert worden, um gegebenenfalls weitere Spuren zu finden. Bei der Obduktion konnte keine Todesursache herausgefunden werden.“ Die toxikologischen Ergebnisse stehen laut Polizei noch aus. Die Ermittlungen dauern an.