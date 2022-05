Landsberger Malik Harris wird für Deutschland beim ESC Letzter

Dabei ist alles! Malik Harris hat eine guten Auftritt hingelegt. Darauf kann und darf er stolz sein. Musik, Darbietung etc sind zum einen auch Geschmackssache.

Ich finde, und das gefällt mir an dieser Veranstaltung, dass es beim ESC weniger ums gewinnen geht (wie will man Musik denn auch "messen"), als um das zelebrieren einer grossen Party, in der Fröhlichkeit, Aufgeschlossenheit, und Wertschaetzung, Vielfalt, Toleranz und Spaß im Vordergrund stehen. Wenn es darum ging den best komponierten und dargebotenen Beitrag zu praemieten, sollte man ausschließlich Musikwissenschaftler ran lassen.... Und duerfte eh nicht nach dem Meinung des Publikums fragen.

Ja, und auch das sind "politische" Werte!

Oder was ist denn letztlich nicht politisch?!

Klar würde mit den vielen Stimmen für die Ukraine auch ein politisches Statement abgegen. Und?! Ist doch okay, dass man auf diese Art seine Sympathie zu bekundet. Es würde niemand verunglimpft oder boesartigkeiten ausgesprochen, Hetzparolen verkündet.

Und das "Deutschland" mal wieder Schlusslicht ist, "who cares?!" Bei einem musikalischen "Wettbewerb" sollte man bei der Konkurrenz schon auch die Grosse haben verlieren zu können, ohne neidisch zu sein.

Antworten Melden Permalink