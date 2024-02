Sänger Isaak gewinnt ESC-Vorentscheidt: Wer ist unser Mann für Malmö?

Mit Straßenmusiker Isaak Guderian schlägt beim deutschen ESC-Entscheid ein relativ Unbekannter die Favoriten Marie Reim und Max Mutzke. Ist er der Richtige für Malmö 2024?

Wenn man ihn in seinen schlabbrigen Klamotten und ein wenig tapsig auf der Bühne sieht, denkt man nicht, dass dieser Mann am 11. Mai Deutschland beim größten Musik-Festival der Welt, dem Eurovision-Song-Contest ( ESC), vor weit über 150 Millionen Menschen vertreten wird. Der frühere Straßenmusiker Isaak Guderian ist sozusagen der Gegenentwurf zur klassischen Show- und Musikbranche. Er versprüht keine Spur von Glamour, hat aber eine starke Stimme und mit "Always On The Run" einen richtig guten Titel.

Guderian konnte es am Freitagabend selbst nicht glauben, dass er den deutschen Vorentscheid am Ende gewonnen hat. Immer wieder schlug er die Hände fassungslos vor Freude vors Gesicht.

Er hatte sich gegen starke Konkurrenz, wie Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb dich") und der früheren ESC-Teilnehmerin Michelle, sowie Max Mutzke durchgesetzt. Letzterer war bereits 2004 zusammen mit Stefan Raab beim ESC mit einem achten Platz erfolgreich.

Viele Fernsehzuschauer fragten sich am Ende der Show: Wer ist eigentlich dieser 28-Jährige, der allein auf seine satte Stimme und einen Song mit geschmeidigem Flow setzte.

Isaak gewann bereits bei den Shows "X-Faktor" und "Show your Talent"

Ganz wie der Phönix aus der Asche ist Guderian, der sich heute abgeleitet von seinem Vornamen Isaak nennt, nicht zur ESC-Bühne gekommen. Bereits 2011 gewann er die bekannte Castingshow "X Faktor" . Und vor drei Jahren siegte er nochmals bei "Show your Talent" mit einer eigenen Version des Oasis-Hits "Wonderwall". " US-Superstar Pink bemerkte damals schon sein Können: "Wow, this boy can sing", kommentierte sie.

Der verheiratete Vater zweier Kinder ist in Minden geboren und wuchs ganz in der Nähe in Ostwestfalen auf. Er kommt aus einer musikalischen Familie lernte schon als Kind Gitarre und Klavier. Mit zwölf suchte er dann die Öffentlichkeit – als Straßenmusiker.

Ist Isaak der Richtige, um Deutschlands Null-Punkte-Serie zu beenden?

Mit 18 Jahren war dem Sänger klar, dass er in Zukunft ganz auf die Karte Musik setzen will. Guderian hatte keine Scheu vor der klassischen Musiker-Ochsentour, sich zunächst einmal auf Festen und kleinen Konzerten zu verdingen. Trotzdem hatte er eine bittere Zeit erlebt. Während der Corona-Zeit musste er wegen der Veranstaltungsverbote von Hartz IV leben.

Seitdem geht es aufwärts. Isaak Guderian veröffentlichte erfolgreiche Songs wie "Water to the Seed" und "Impact" und kam mit beiden auf über eine Millionen Streams bei Amazon. Sein aktuelles Lied "Baby Steps" schaffte es auf Platz eins der iTunes-Charts.

Die entscheidende Frage ist nun: Gelingt es dem Ausnahmetalent beim ESC in Malmö "den Null-Punkte-Fluch" Deutschlands, wie Bild es nennt, zu durchbrechen? Zu wünschen ist es ihm.