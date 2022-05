"ESC - Countdown für Turin": Alle Infos zur TV-Show 2022

Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contest 2022 läuft "ESC - Countdown für Turin" im TV. Hier zeigen wir Ihnen alles rund um TV-Termin, Moderatorin, Gäste, Übertragung und Wiederholung.

Am 14. Mai findet der Eurovision Song Contest 2022 statt. Ausgetragen wird der weltweit größte Musikwettbewerb dieses Mal in Italien, genauer gesagt in der Stadt Turin. Beim letzten ESC hat die italienische Band Måneskin die Zuschauer sowie die Jury überzeugt. Durch ihren Sieg konnte die Band den Eurovision Song Contest für das Jahr 2022 nach Italien holen.

Wie gewohnt stimmt die ARD auch 2022 die Zuschauern mit einer Countdown-Show ein. "ESC - Countdown für Turin" wird, wie in den vergangenen Jahren, von Barbara Schöneberger moderiert. Die Sendung wird 2022 live aus einem NRD-Studio in Hamburg übertragen. Die Moderatorin hat einige bekannte Gäste eingeladen, mit denen sie zusammen in den ESC-Abend führt.

Sie möchten mehr zu "ESC - Countdown für Turin" erfahren? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um TV-Termin, Moderatorin, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung für Sie. Zusätzlich stellen wir Ihnen alle Gäste vor, die bei "ESC - Countdown für Turin" dabei sind.

TV-Termin heute: Wann läuft "ESC - Countdown für Turin" 2022?

"ESC - Countdown für Turin" startet am heutigen Samstag, den 14.05.2022 um 20.15 Uhr. Knapp 45 Minuten lang stimmen Barbara Schöneberger und ihre Gäste auf den großen ESC-Abend ein.

Im Anschluss beginnt um 21 Uhr die offizielle Show des ESC 2022. Direkt nach dem Finale, circa um 0.50 Uhr, gibt es die "ESC - Aftershow" zu sehen.

Wo läuft "ESC - Countdown für Turin 2022? Übertragung im TV und Stream

Die Show "ESC - Countdown für Turin" wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sprich im Free-TV ausgestrahlt. Die Übertragung startet zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Ersten und auf ONE.

Natürlich können Sie "ESC - Countdown für Turin" auch online verfolgen. Hierfür können sie entweder den Livestream der ARD-Mediathek, die kostenlose Streaming-Plattform Joyn oder den Livestream der Eurovision nutzen.

Gibt es eine Wiederholung von "ESC - Countdown für Turin"?

Sie haben am Samstagabend keine Zeit, möchten die Show aber trotzdem nicht verpassen? Die Wiederholung von "ESC - Countdown für Turin" steht nach TV-Ausstrahlung ebenfalls in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Das sind die Gäste bei "ESC - Countdown für Turin"

Auch 2022 sind wieder viele bekannte Gesichter aus der deutschen Musik- und Unterhaltungsbranche bei den Shows rund um den Eurovision Song Contest mit dabei. Live aus Hamburg geht es um 20.15 Uhr mit "ESC - Countdown für Turin" los. Durch das 45-minütige Programm führt Moderatorin Barbara Schöneberger. Wer beim ESC-Countdown natürlich nicht fehlen darf ist Thomas Herrmanns. Der Fernsehmoderator ist bereits seit vielen Jahren bei den deutschen ESC-Shows dabei.

Da sich beim Eurovision Song Contest alles um Musik dreht, kommen die musikalischen Gäste auch beim diesjährigen "ESC - Countdown für Turin" im Ersten nicht zu kurz. Schlagersängerin Michelle, Singer-Songwriter Max Giesinger, der zweimalige ESC-Gewinner Johnny Logan und Sängerin Namika läuten am Samstagabend zusammen mit Barbara Schöneberger den Abend ein. Michelle und Max Giesinger haben beim Eurovision Song Contest 2022 außerdem eine besondere Funktion: Beide sind neben Felicia Lu, Tokunbo und Christian Brost Teil der deutschen ESC-Jury.

Das sind die Gäste bei "ESC - Countdown für Turin" im kurzen Überblick:

Thomas Herrmanns

Michelle

Max Giesinger

Johnny Logan

Namika

Für Deutschland geht beim ESC 2022 Sänger Malik Harris mit seinem Song "Rockstars" an den Start. Er wird kurz vor seinem Auftritt live zu "ESC - Countdown für Turin" geschalten.

Barbara Schöneberger übernimmt die Moderation bei "ESC - Countdown für Turin"

Die Moderatorin zählt seit einigen Jahren zum festen Bestandteil aller deutschen ESC-Shows. 2022 wird Barbara Schöneberger erneut nicht nur die Moderation von "ESC - Countdown für Turin", sondern auch die Verkündung aller vergebenen Punkte aus Deutschland während dem großen Eurovision Song Contest-Finale übernehmen. Auch bei den deutschen Vorentscheiden zum Eurovision Song Contest fungiert Barbara Schöneberger regelmäßig als Moderatorin.

Die Moderatorin Barbara Schöneberger führt bei "ESC - Countdown für Turin" durch das Programm. Foto: Christian Charisius/dpa Pool/dpa/Archivbild

Fremd ist der Moderatorin die Musikwelt nicht. Sie selbst hat 2007 ihre erste Single "Männer muss man loben" und das dazugehörige Album "Jetzt singt sie auch noch!" veröffentlicht, welches für zwölf Wochen in den Deutschen Charts war.