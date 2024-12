Betrunkener baut zwei Autounfälle in zwei Stunden

Ein betrunkener Mann hat in Esslingen in zwei Stunden zwei Unfälle verursacht. Das Auto dafür hat er mutmaßlich gestohlen. Der Mann sei am Samstagnachmittag auffällig gefahren und habe sich gegenüber anderen Autofahrern aggressiv verhalten, so die Polizei. Er sei mit seinem Auto einem haltenden Wagen und dann einem geparkten Auto aufgefahren. Bei dem zweiten Unfall stritt sich der 30-Jährige mit Zeugen und lief anschließend davon.

Die Polizei suchte den Mann und fand ihn leicht verletzt nahe seines Zuhauses. Er musste sich Blut abnehmen lassen und gegen ihn wird unter anderem wegen Unfallflucht ermittelt. Zudem beschlagnahmte die Polizei das mutmaßlich gestohlene Auto. (mit dpa)