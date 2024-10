Ethel Kennedy ist tot: Witwe von Robert F. Kennedy mit 96 Jahren gestorben

Ethel Kennedy ist gestorben. Die Witwe von Robert F. Kennedy, dem früheren US-Justizminister und Bruder von John F. Kennedy, ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. „Mit unseren Herzen voller Liebe geben wir das Ableben unserer wunderbaren Großmutter Ethel Kennedy bekannt. Sie starb heute Morgen an den Komplikationen eines Schlaganfalls, den sie vergangene Woche erlitten hatte“, teilte Ethel Kennedys Enkel Joe Kennedy III. auf X mit.

Ethel Kennedy ist gestorben: Ihr Mann Robert wurde 1968 ermordet

Ethel wurde bereits im Jahr 1968 zur Witwe. Ihr Mann Robert, der zuvor unter seinem Bruder und US-Präsidenten John F. Kennedy als Justizminister gedient hatte, hatte sich 1968 als Präsidentschaftskandidat beworben. Im Vorwahlkampf wurde er von einem Attentäter in Los Angeles angeschossen. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er einen Tag später starb. Bereits fünf Jahre zuvor war sein Bruder John in Dallas ebenfalls ermordet worden.

Ethel, gebürtige Skakel, heiratete Robert im Jahr 1950 - und gehörte fortan zur wohl berühmtesten Familie der Vereinigten Staaten. Mit Robert hatte sie elf Kinder - zum Zeitpunkt des Attentats war Ethel im dritten Monat schwanger. Somit kam Rory Elizabeth Katharine erst nach dem Tod ihres Vaters zur Welt. Ethel gründete nach dem Attentat das Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, eine Non-Profit-Organisation, die sich in Menschenrechtsfragen engagiert. Sie heiratete nicht wieder.

Kennedy war wie viele Familienmitglieder politisch aktiv

Auf der Webseite der Organisation wurde nach dem Tod Ethels ein Statement der Kennedy-Familie veröffentlicht. Darin heißt es: „Neben ihrem lebenslangen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte hinterlässt unsere Mutter neun Kinder, 34 Enkelkinder und 24 Urenkel sowie zahlreiche Nichten und Neffen, die sie alle sehr liebten. Sie war eine gläubige Katholikin und tägliche Kommunikantin, und es tröstet uns zu wissen, dass sie mit der Liebe ihres Lebens, unserem Vater Robert F. Kennedy, ihren Kindern David und Michael, ihrer Schwiegertochter Mary, ihren Enkelkindern Maeve und Saoirse und ihren Urenkeln Gideon und Josie wieder vereint ist.“

Ethel war auch die Mutter von Robert F. Kennedy Jr., der bis vor wenigen Wochen noch als US-Präsidentschaftskandidat angetreten war. Der Parteilose legte seine Kandidatur aufgrund schlechter Erfolgsaussichten jedoch nieder und unterstützt seitdem den republikanischen Kandidaten und Ex-Präsidenten Donald Trump. Die Kennedy-Familie steht traditionell jedoch der demokratischen Partei nahe, weshalb sie seine Entscheidung ablehnten. Sowohl der frühere US-Präsident John F. Kennedy als auch Robert F. Kennedy waren Mitglieder der Demokraten. Auch Ethel setzte sich Jahre lang gesellschaftspolitisch ein. Mit ihrer Organisation besuchte sie inhaftierte Aktivisten, nahm an Demonstrationen teil und beteiligte sich an einem Hungerstreik gegen die Politik der damaligen Trump-Regierung, als diese entschied, Kinder illegal Eingewanderter von ihren Eltern zu trennen.