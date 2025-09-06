Eurojackpot-Zahlen gestern vom 5.9.25: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 74 Millionen Euro

Schon seit Wochen wurde der Jackpot beim sogenannten Eurolotto nicht mehr geknackt. Daher sind die Eurolotto-Zahlen von gestern 74 Millionen Euro wert. Wer diese Summe gewinnen möchte, muss alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig ankreuzen.

Die Chance auf alle sieben Zahlen ist allerdings verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1:140 Millionen und damit fast im Bereich des Unmöglichen. Nur weil zweimal in der Woche sehr viele Spieler mitmachen, wird der Hauptgewinn gelegentlich abgeräumt.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen gestern am 5.9.25? Nach der Ziehung vom Freitag finden Sie das Ergebnis hier. Dazu beantworten wir weitere Fragen: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und gibt es eine Übertragung im Live-Stream?

Eurojackpot-Zahlen gestern am 5.9.25: Gewinnzahlen vom Freitag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 6 — 14 — 25 — 29 —46

Eurozahlen 2 aus 12 : 7 — 11

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von gestern

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Freitag werden noch am späten Abend veröffentlicht. Sie zeigen dann auch, ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter steigt. Wenn die Gewinnquoten zur aktuellen Eurolotto-Ziehung vom 5.9.25 feststehen, finden Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Annahmeschluss für die Zahlen

Wann ist der Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen? Die Uhrzeit kann sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, wobei die Unterschiede bis zu 20 Minuten betragen können.

Hier sehen sie für alle Bundesländer in Deutschland, wo welche Uhrzeit für den Eurojackpot-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und Kosten

Beim Eurojackpot fallen Kosten von zwei Euro je Tippfeld plus Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein an. In einem Tippfeld müssen fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen angkreuzt werden.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Freitag

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen beginnt dann, wenn alle Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben. Die Uhrzeit ist damit nicht auf die Minute genau festgelegt. In der Regel werden die Eurojackpot-Zahlen aber zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 5.9.25?

Es besteht keine Möglichkeit, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu sehen. Weder am Dienstag noch am Freitag wird eine Übertragung im TV oder Live-Stream angeboten.

Gewinnchancen beim Eurojackpot

Insgesamt gibt es zwölf Gewinnklassen beim Eurojackpot beginnend mit drei richtigen Zahlen. Allerdings sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten auch in den niedrigsten Klassen gering.

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die Chancen beim Eurolotto in den verschiedenen Gewinnklassen stehen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,00 % 139.838.160 2 5 + 1 8,60 % 6.991.908 3 5 + 0 4,85 % 3.107.515 4 4 + 2 0,80 % 621.503 5 4 + 1 1,00 % 31.075 6 3 + 2 1,10 % 14.125 7 4 + 0 0,80 % 13.811 8 2 + 2 2,55 % 985 9 3 + 1 2,85 % 706 10 3 + 0 5,40 % 314 11 1 + 2 6,75 % 188 12 2 + 1 20,30 % 49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Mittlerweile sind 18 Länder am Eurojackpot beteiligt. Diese Zahl war im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen.

Das ist die komplette Liste der Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Noch ein Hinweis zum Eurojackpot: Glücksspiel kann süchtig machen. Es gibt verschiedene Beratungsstellen, die im Kampf gegen eine Glücksspielsucht helfen können. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline mit der Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 an. Ansprechpartner sind dort montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Es kann auch anonym angerufen werden.