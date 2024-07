Eurojackpot-Zahlen heute am 9.7.24: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 96 Millionen

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute wird um einen Jackpot gespielt, der zuletzt immer weiter gestiegen war. Bei der Ziehung vom 9.7.24 hat er 96 Millionen Euro erreicht. Zuletzt hatten immerhin fünf Spieler alle fünf Gewinnzahlen und eine der beiden Eurozahlen richtig getippt, was sie jeweils um eine halbe Million Euro reicher machte. Niemand hatte aber beide Eurozahlen auf dem Zettel.

Wer den Jackpot knacken möchte, muss wirklich alle sieben Zahlen richtig ankreuzen. Die Chance darauf ist mit 1:140 Millionen aber verschwindend gering. Daher wird der Hauptgewinn auch nur selten abgeräumt.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen heute am 9.7.24? Nach der Ziehung finden Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Dazu beantworten wir weitere Fragen: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und wie sehen die Gewinnchancen aus?

Eurojackpot-Zahlen heute, 9.7.24: Gewinnzahlen vom Dienstag

Gewinnzahlen 5 aus 50 : Zahlen werden noch gezogen

Eurozahlen 2 aus 12 : Zahlen werde noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen werden immer am Dienstagabend veröffentlicht. Sie zeigen dann, wie viele Spieler welche Gewinnsummen abräumen. Bleibt Gewinnklasse 1 wieder unbesetzt, steigt der Jackpot weiter. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 9.7.24 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot: Wann ist der Annahmeschluss für die Zahlen?

Die Frage nach dem Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen vom Dienstag lässt sich nicht nur mit einer Uhrzeit beantworten. Die kann sich nämlich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. So haben Spieler in Bayern zum Beispiel deutlich mehr Zeit als die Teilnehmer in Brandenburg.

Hier finden Sie für alle Bundesländer in Deutschland den Eurojackpot-Annahmeschluss:

-Baden-Württemberg: 19.00 Uhr -Bayern: 19.00 Uhr -Berlin 18.45 Uhr -Brandenburg: 18.40 Uhr -Bremen: 18.45 Uhr -Hamburg: 18.44 Uhr -Hessen: 19.00 Uhr -Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr -Niedersachsen: 18.50 Uhr -Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr -Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr -Saarland: 18.45 Uhr -Sachsen: 18.45 Uhr -Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr -Schleswig-Holstein: 18.45 -Thüringen: 19.00 Uhr

Eurojackpot spielen: Ablauf und die Kosten

Beim Eurojackpot geht es darum, fünf aus 50 Gewinnzahlen und zwei aus 12 Eurozahlen zu tippen. Für so ein Tippfeld bestehend aus sieben Zahlen fallen Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen noch einmal Bearbeitungsgebühren für den gesamten Spielschein.

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag

Die Eurolotto-Zahlen werden in der Regel zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Anders als beim Lotto 6 aus 49 ist die Uhrzeit nicht ganz genau festgelegt. Die Eurojackpot-Ziehung startet dann, wenn die Tipps aus alle Teilnehmer-Ländern gemeldet wurden.

Live-Stream zur Eurojackpot-Ziehung heute am 9.7.24?

Es gibt keine Möglichkeit, die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen live im Stream zu sehen. Weder am Dienstag noch am Freitag wird eine Übertragung angeboten.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Insgesamt gibt es zwölf Gewinnklassen beim Eurolotto. Besonders hoch sind die Chancen auf Gewinne aber nirgendwo. Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten für alle Klassen:

-Gewinnklasse 1 (5 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:139.838.160 -Gewinnklasse 2 (5:1 Zahlen): Gewinnchance 1:6.991.908 -Gewinnklasse 3 (5 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:3.107.515 -Gewinnklasse 4 (4 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:621.503 -Gewinnklasse 5 (4 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075 -Gewinnklasse 6 (3 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075 -Gewinnklasse 7 (4 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:13.811 -Gewinnklasse 8 (2 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:985 -Gewinnklasse 9 (3 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:706 -Gewinnklasse 10 (3 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:314 -Gewinnklasse 11 (1 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:188 -Gewinnklasse 12 (2 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:49

Teilnehmer-Länder beim Eurolotto: Wo lässt sich noch Eurojackpot spielen?

Nicht nur in Deutschland lässt sich Eurojackpot spielen. Mittlerweile gibt es 18 Länder, die an der europäischen Lotterie beteiligt sind

Das ist die Liste aller Teilnehmer-Länder beim Eurolotto:

-Deutschland -Dänemark -Estland -Finnland -Island -Italien -Kroatien -Lettland -Litauen -Niederlande -Norwegen -Polen -Schweden -Slowakei -Slowenien -Spanien -Tschechien -Ungarn

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie der Eurojackpot kann süchtig machen. Anzeichen einer Glücksspielsucht sollten auf jeden Fall erst genommen werden. Hilfe gibt es bei verschiedenen Beratungsstellen. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine Hotline mit der Nummer 0800 - 1 37 27 00 an, die montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr angerufen werden kann. (sge)