Sieg in Elverum: Melsungen in Europapokal-Gruppenphase

Die MT Melsungen hat sich für die Gruppenphase in der European League qualifiziert. Der Handball-Bundesligist gewann auch das Qualifikations-Rückspiel beim norwegischen Top-Team Elverum Handball mit 36:31 (17:16). Das Hinspiel hatte die MT mit 28:23 für sich entschieden. Bester Werfer war Kreisläufer Rogerio Moraes Ferreira mit sieben Treffern. Torwart Nebojsa Simic überzeugte mit zwölf Paraden.

Melsungen findet sofort ins Spiel

Nur rund 48 Stunden nach dem erfolgreichen Bundesliga-Auftakt in Lemgo gaben sich die Nordhessen auch in Elverum - rund 140 Kilometer nördlich von Oslo - keine Blöße. Von Beginn an traten sie konzentriert auf und ließen sich auch nicht vom Publikum beeindrucken. Wie in der ersten Begegnung war es zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Keines der Teams konnte sich absetzen. Die Führungen wechselten hin und her.

Beim 15:13 (26.) konnte sich Melsungen dank starker Paraden von Simic und des schnellen Umschaltspiels einen kleinen Vorsprung herausspielen. Auch in die Pause ging die MT mit einem knappen Vorsprung, der Sicherheit gab. Nach Wiederanpfiff bauten die Gäste ihren Vorsprung gegen den mehrmaligen Champions-League-Teilnehmer aus und hielten das Team des ehemaligen Bundesligaprofis Børge Lund bis zum Ende auf Distanz. Die MT gewann auch in der Höhe verdient.

Gruppenphase startet am 8. Oktober

Melsungen zieht damit erstmals in die Gruppenphase der European League ein. In Gruppe F trifft das Team von Roberto García Parrondo auf den portugiesischen FC Porto, Vardar Skopje aus Nordmazedonien und den Sieger der Qualifikation-Begegnung Valur Reykjavik aus Island gegen RK Bjelin Spacva Vinkovci aus Kroatien. Der erste Spieltag findet am 8. Oktober statt. Die Sieger und Zweitplatzierten der acht Gruppen qualifizieren sich für die anschließende Hauptrunde.