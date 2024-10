MT Melsungen deklassiert Skopje - Sorgen um Darmoul

Dank eines überragenden Adam Morawski im Tor hat die MT Melsungen auch das zweite Gruppenspiel in der European League gewonnen und die Tabellenführung in der Gruppe F übernommen. Der Zweite der Bundesliga siegte gegen das nordmazedonische Spitzenteam von Vadar Skopje mit 34:18 (17:10).

Beste Torschützen in der Rothenbach-Halle Kassel waren Adrian Sipos, Elvar Jonsson und Ian Barrufet Torrebejan mit je fünf Toren. Nächster Gegner ist am 22. Oktober (20.45 Uhr/Dyn) in Kassel Valur Reykjavik aus Island.

Melsungen, dass kurzfristig auf Timo Kastening (Knieprobleme) verzichten musste, lag wie im ersten Spiel in Porto schnell in Führung. Dank effektiver Chancenverwertung bauten die Nordhessen den Vorsprung stetig aus. Selbst der verletzungsbedingte Ausfall von Regisseur Mohamed Darmoul nach knapp zehn Minuten brachte die MT nicht aus dem Konzept. Erst als sie Chancen liegen ließ, kam Skopje beim 11:9 (24. Minute) wieder bis auf zwei Treffer heran. Doch ein Zwischenspurt brachte die sichere Führung zurück.

Morawski herausragend

Nach Wiederanpfiff agierte das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo weiter konzentriert, dominant und souverän. Der 44-Jährige, der mit Skopje 2019 die Champions League gewonnen hatte und erstmals seitdem auf seinen Ex-Club traf, musste nur wenig Korrekturen von der Seitenlinie vornehmen. Seine Spieler fanden sowohl im Angriff als auch in der Abwehr immer wieder gute Lösungen und ließen die Gäste nicht mehr zur Entfaltung kommen.

Melsungen zog eindrucksvoll sein Spiel auf und demoralisierte die Gäste. Der Vorsprung wuchs dank des herausragenden Morawski immer weiter an. Der Torhüter parierte mehr als die Hälfte aller Würfe.

Icon Vergrößern Dank eines überragenden Adam Morawski im Tor hat die MT Melsungen auch das zweite Gruppenspiel in der European League gewonnen. Foto: Marius Becker/dpa Icon Schließen Schließen Dank eines überragenden Adam Morawski im Tor hat die MT Melsungen auch das zweite Gruppenspiel in der European League gewonnen. Foto: Marius Becker/dpa