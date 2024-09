Sprengsatz explodiert vor Einfamilienhaus südlich von Bonn

Vor einem Einfamilienhaus in Wachtberg-Adendorf bei Bonn ist am frühen Morgen ein Sprengsatz explodiert. Dabei wurde nach Angaben der Polizei die Haustür beschädigt, aber niemand verletzt. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang mit der jüngsten Explosionsserie in Köln. Hausbewohner und Anwohner hatten gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin Polizei und Feuerwehr benachrichtigt. Noch am Morgen wurde die Fahndung nach Tatverdächtigen eingeleitet, daran war ein Hubschrauber beteiligt. Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen demnach, daran ist auch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beteiligt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizei Nordrhein-Westfalen prüft Zusammenhänge zwischen Explosionen

Bereits am Samstagmorgen hatte ein Unbekannter in Köln-Niehl mehr als 20 Schüsse auf ein Uhrengeschäft abgefeuert. Auch dort untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft einen möglichen Zusammenhang mit den Vorfällen in Köln. Bisher ist völlig unklar, ob eine Verbindung besteht. Am Sonntagvormittag gab es dazu keinen neuen Stand.



Zuletzt hatte eine Serie von Sprengungen die Stadt Köln erschüttert, in der vergangenen Woche gab es zwei Explosionen in der Innenstadt. Hintergrund der Taten sind Auseinandersetzungen unter kriminellen Banden, wie die Ermittler am Donnerstag bekanntgaben. (mit dpa)