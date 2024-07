Temperaturen über 40 Grad: Spanischer Wetterdienst warnt vor extremer Hitze

Der spanische Wetterdienst „Agencia Estatal de Meteorología“ warnt für die kommenden Tage vor einer Hitzewelle in Teilen Spaniens. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes sind vor allem die Region an der Grenze zu Portugal und das Zentrum des Landes von der Hitze betroffen.

Hitzewelle in Spanien: An diesen Orten steigen die Temperaturen auf über 40 Grad

Am Freitag kann es in der Region um Madrid zu Temperaturen um die 40 Grad kommen. Auch in der Region um Cordoba steigen die Temperaturen laut AEMET auf über 40 Grad. Für diese Regionen gab der spanische Wetterdienst eine Warnung der Warnstufe zwei heraus und warnte vor einem gesteigerten Risiko. Menschen sollten alles tun, um eine Belastung zu vermeiden, teilte der Wetterdienst mit.

Hitzewelle in Spanien: Auch in anderen Regionen Spaniens wird es sehr heiß

In weiten Teilen des Landes wird es ebenfalls sehr heiß, allerdings nicht ganz so heiß, gab der Wetterdienst an. So soll es etwa an der Grenze zu Portugal knapp unter 40 Grad warm werden. Rund um Sevilla rechnen die Meteorologen ebenfalls mit Temperaturen um die 39 Grad. Und auch an der Grenze zu Frankreich sollen die Temperaturen 39 Grad betragen. In diesen Regionen gilt die Warnstufe eins, die schlicht Risiko bedeutet. Wer sich in Regionen mit einer Wetterwarnung der Stufe eins aufhält soll sich auf dem Laufenden halten, teilt der spanische Wetterdienst mit.

Die gute Nachricht für alle Menschen in Spanien: Am Samstag soll es schon wieder kühler werden. Dann warnen die Meteorologen allerdings im Nordwesten Spaniens vor heftigen Regenfällen und Sturmböen.

Extreme Hitze in Teilen Südeuropas: Das hilft bei Hitze

Auch in anderen Teilen Südeuropas ist die Hitze derzeit extrem. So gab es in diesem Sommer unter anderem schon eine extreme Hitzewelle in Griechenland und der Türkei. Wer sich vor extremer Hitze schützen möchte, dem wird folgendes geraten:

Sich möglichst nicht im Freien aufhalten und wenn nur mit Sonnenschutz nach draußen gehen.

Nur dann Lüften, wenn die Temperaturen draußen kühler sind als drinnen – am besten nachts oder in den frühen Morgenstunden.

Viel trinken und leichte Kost zu sich nehmen.

Körperliche Anstrengung möglichst vermeiden.