Schaden an Oberleitung verursachte Störung im S-Bahn-Verkehr

Ein Oberleitungsschaden an der Taunusanlage in Frankfurt am Main hat gestern den S-Bahn-Verkehr für mehrere Stunden gestört. Wie eine Bahnsprecherin heute mitteilte, wurde der Schaden durch einen defekten Träger der Oberleitung verursacht.

Demnach verursachte der defekte Träger in der Oberleitung zunächst einige Kurzschlüsse. Nachdem eine S-Bahn den betroffenen Abschnitt befahren hatte, hing ein Teil der Oberleitung auf dem Fahrzeug. Da der Zug nicht mehr weiterfahren konnte, mussten rund 100 Fahrgäste durch den Tunnel zwischen Taunusanlage und Hauptwache evakuiert werden.

Nach Angaben der Sprecherin waren beide Gleise zwischen Hauptbahnhof und Hauptwache bis zum frühen Abend gesperrt. Die Störung sorgte demnach bis zum Ende des Betriebstages für Verspätungen im S-Bahn-Verkehr.