Vor neuer Abgasnorm deutlich mehr Motorräder verkauft

Eine neue Abgasnorm für Motorräder lässt die Neuzulassungen in Hessen nach oben schießen. Im Dezember stiegen sie um fast 300 Prozent auf 2.629 (Vorjahreszeitraum: 683), wie der Landesverband des Kfz-Gewerbes mitteilt.

Sonderaktionen lösen Boom aus

Das Ende der Norm Euro5 zugunsten der Norm Euro5+ zum 31. Dezember 2024 habe zwar keine Konsequenzen für Bestandsfahrzeuge. Bis zum Stichtag habe der Handel allerdings Fahrzeuge, die die alte Abgasnorm erfüllen, in den Markt bringen müssen. Sonderaktionen hätten einen Boom ausgelöst und die Verkaufszahlen explodieren lassen, sagte Michael Kraft, Präsident des Kfz-Landesverbandes Hessen.

Das habe auch das Jahresergebnis 2024 nach oben getrieben: 19.294 neue Krafträder und -roller meldete das Kraftfahrtbundesamt demnach in seiner Länderstatistik (Vorjahr: 18.511). Insgesamt wurden 52.427 neue und gebrauchte motorisierte Zweiräder verkauft, nach 51.351 im Vorjahr.

Markt für gebrauchte Motorräder wächst kaum

Die hessische Zweirad-Bilanz zeige auch enorme Steigerungen in der beliebten 125er-Klasse. Im Dezember seien die Zulassungen um rund 800 Prozent auf 696 hochgeschossen (Vorjahr: 77), in der Jahresbilanz stehe ein Plus von 7,4 Prozent auf 5.174.

Der Markt für gebrauchte Motorräder sei 2024 mit plus 0,9 Prozent auf 33.133 Besitzumschreibungen dagegen kaum gewachsen. Auffällig sei das schwache zweite Halbjahr, in dem die Umschreibungen um rund 25 Prozent sanken.