Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 66 Jahre alter Arbeiter ist in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) schwer verletzt worden, als er einem auf ihn zurollenden Anhänger auswich. Laut Polizei verhinderte der Mann so noch schlimmere Verletzungen.

Gegen Mitternacht wollte der Mitarbeiter einen beladenen Anhänger an einem Lastwagen ankoppeln. Dabei lösten sich laut Polizei die Bremsen des Anhängers. Dieser fuhr dann auf den Lastwagen zu, auf dem der Mann arbeitete. Der Arbeiter sprang rechtzeitig ab, verletzte sich dabei aber schwer an Kopf und Armen. Der 66-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.