Der ewige Prüfling: Droht Sam Dylan nun Dschungelfluch?

Kreischen, Tränen, Blut und Kakerlaken: Das RTL-Dschungelcamp hat einen vielversprechenden Start in die neue Staffel hingelegt. Schon nach zwei Tagen scheinen die üblichen Rollen sauber verteilt.

Sam Dylan (33, O-Ton: «Sie kennen mich aus jeder Reality-Show.») erwächst gerade zu der Reizfigur, die vom TV-Publikum besonders viele Aufträge für die Dschungelprüfung zu erwarten hat. Entertainer-Tochter Alessia Herren (23) ist das Camp-Küken, das es zu beschützen gilt - auch vor sich selbst. Ex-Tennisspieler-Frau Lilly Becker (48) zeigt sich als Camp-Mama. Krimi-Star Pierre Sanoussi-Bliss (62) ist Klassenclown. Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) und Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) wollen die Gelegenheit nutzen, öffentlich etwas richtigzustellen. Und Jürgen Hingsen (67) ist der Veteran, den man sich lustiger vorgestellt hat.

Zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons

Bis zum 9. Februar dürften auf Dylan harte Zeiten zukommen. Der Reality-Star kreischte sich durch seine Prüfung in einer Höhle, ging am Ende aber leer aus. Zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons, ein Schwung Ratten und eine Vielzahl von Kakerlaken waren zu viel, er brach die Prüfung ab: «Ich kann nicht mehr, ich muss raus. Ich kriege keine Luft.» Die bis dahin gesammelten vier Sterne gingen somit verloren. Die Bilanz: Null.

Es war bereits die dritte Prüfung, bei der Dylan keinen Stern holte. Auch zu einem Bungee-Sprung in 50 Meter Tiefe hatte er sich am Vortag nicht überwinden können. Und eine ihm servierte Bullenlippe spuckte er aus. Das Publikum wählte Dylan trotz Niederlage drei prompt in die nächste Prüfung.

Yeliz Koç («Make Love, Fake Love») erzählte eine traurige Familiengeschichte: «Ich hasse meinen Geburtstag.» Ihre Eltern hätten sich getrennt, als sie drei war. «An meinem Geburtstag habe ich immer den ganzen Tag auf das Handy geguckt und habe auf den Anruf meines Vaters gewartet, der nie kam. Deswegen feiere ich meinen Geburtstag nie», so die 31-Jährige. Schlagerstar Anna-Carina Woitschack berichtete über ihre Trennung von Stefan Mross und wie sehr es sie kränke, wenn Menschen diese Ehe nicht für echt hielten.

Nina Bott (47, «GZSZ») hatte noch härtere Kost fürs Publikum. Ihre Eltern seien beide Alkoholiker gewesen. «Meine Mama hat heimlich getrunken.» Sie habe als Kind mehr auf ihre Mutter aufpassen müssen als umgekehrt, erzählte sie sichtlich mit den Tränen kämpfend. Auch Musikerin Edith Stehfest (30) hatte einige bewegende Geschichten zu berichten, die mit Drogenproblemen zu tun hatten.

Alessia: Würde gern Supermarkt-Regale einräumen

Alessia Herren hingegen vergoss zwar Tränen bei den Mutproben, bewies sich aber auch als rheinische Frohnatur. Sie wolle nach dem Dschungelcamp unbedingt bei einem großen deutschen Discounter anfangen. Regale einräumen, an der Kasse sitzen, das könne sie sich gut vorstellen. «Ich möchte einfach einen Job haben, von dem ich ein monatliches Einkommen habe.» Zur Ernährung des Dschungelcamps trugen jedoch andere bei: Dahlmann, Stehfest und Timur Ülker («GZSZ») würgten Kuh-Blut, Kuh-Urin und Schaf-Hirn herunter. Zur Belohnung gab es mehr Essen für das Lager.

In der neuen Staffel auf RTL und RTL+ laufen alle 17 Live-Shows zur Primetime um 20.15 Uhr. Die erste Folge erreichte laut AGF Videoforschung 4,0 Millionen Zuschauer (18,9 Prozent Marktanteil). Das Finale von «IBES» ist am 9. Februar geplant. Mal sehen, wer von den zwölf Campern die Dschungelkrone holt.

Icon Vergrößern Die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf Diät gesetzt. Foto: ---/RTL/dpa Icon Schließen Schließen Die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf Diät gesetzt. Foto: ---/RTL/dpa