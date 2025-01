Nach «Aktenzeichen XY»-Sendung: Verdächtiger gefasst

Nach dem Hinweis eines Fahrgastes hat die Bundespolizei in Frankfurt einen Verdächtigen in einer S-Bahn festgenommen, nach dem unter anderem in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» gefahndet worden war. Das teilte die zuständige Bundespolizei in Koblenz mit. Der 34 Jahre alten Mann soll den Angaben zufolge weit über 100 Straftaten begangen haben.

Er wurde auch mit einem Europäischen Haftbefehl wegen zahlreicher Eigentumsdelikte gesucht. Zudem liege gegen ihn ein Untersuchungs-Haftbefehl des Amtsgerichts Braunschweig wegen Diebstahls vor, hieß es. Der Fahrgast habe den Mann wiedererkannt und der Polizei den entscheidenden Hinweis geliefert. Laut den Angaben hatte der Wohnungslose bei der Festnahme mehrere Kreditkarten bei sich, deren Herkunft nun geprüft wird.