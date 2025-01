Zwei Männer nach mutmaßlicher Diebstahlserie in U-Haft

Nach mehreren Diebstählen aus Autos, einer Garage und einem Restaurant im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Die beiden Männer im Alter von 18 und 24 Jahren seien in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit.

In der Nacht auf Sonntag wurden demnach aus mehreren unverschlossenen Autos Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. Zudem wurde ein E-Scooter aus einer Garage mitgenommen sowie ein Fahrrad aus einem Carport. Außerdem sei in ein Restaurant in Bollschweil eingebrochen und dort die Kasse mitsamt Bargeld gestohlen worden.

Ein Anwohner aus Sölden hatte etwas später zwei verdächtige Männer auf seinem Grundstück beobachtet und den Notruf gewählt, wie es hieß. Bei einer anschließenden Fahndung wurden die beiden Verdächtigen festgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen gibt, müsse noch geklärt werden.