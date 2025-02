Fett am Bauch verlieren: Mit diesem Workout klappt es am besten

Wer abnehmen möchte, richtet sein Blick meist nicht nur auf die Waage, sondern oft vor allem auf eine Problemzone: den Bauch. Gerade Fett am Bauch, sogenanntes Viszeralfett, das unterhalb des sichtbaren Bauchfettes liegt, gilt laut Apotheken Umschau als sehr ungesund. Nicht verwunderlich ist es daher, dass viele vor allem das Fitnessziel verfolgen, jene Stelle besonders flach zu bekommen. Doch kann man überhaupt gezielt Bauchfett verlieren und so seinem Bierbauch für immer Lebewohl sagen? Ja – zumindest legt eine Studie nahe, dass das mit einem bestimmten Workout effektiv klappt. Positiver Nebeneffekt: Damit sinke auch das Risiko, an einer Fettleber, Diabetes oder einem Schlaganfall zu erkranken.

Ist Bauchfett ungesund?

Um langfristig und demnach nachhaltig abzunehmen, hilft es, seine Ernährungsweise zu hinterfragen und mit Sport anzufangen oder seine Anstrengungen zu intensivieren. Wie die Barmer Krankenkasse informiert, ist Bauchfett nicht gleich Bauchfett. Es müsse unterschieden werden zwischen subkutanem Fett, auch Unterhautfettgewebe genannt, und viszeralem Fett:

Subkutanes Fett schütze den Menschen vor Kälte und speichere Energie, so die Barmer . Diese Art des Fettgewebes bilde sich direkt unter der Haut. Auch subkutanes Fett könne gesundheitliche Probleme verursachen, trete aber vor allem für Betroffene in Form von „Speckpolstern“ in Erscheinung.

Viszerales Fett lagere sich innerhalb der Bauchhöhle ab, könne Magen, Darm und Leber „umschließen“. Zwar hat auch Viszeralfett eine schützende Aufgabe, allerdings müsse es heutzutage oft nicht mehr so herhalten, wie es sich die Natur gedacht hatte: als Kraftstoff für Notzeiten. Dafür würden viele Menschen Tag für Tag ihrem Körper mehr Energie zuführen, als dieser verbrauche. Das Gegenteil davon ist das Kaloriendefizit, das fürs Abnehmen unabdingbar ist .

Übrigens: Eine andere Studie hat herausgefunden, dass allen voran Geldgeschenke und motivierende Worte beim Abnehmen helfen können.

Fett am Bauch: Welche Sportart hilft?

Mit der richtigen Herangehensweise, sprich Ernährung, Bewegung und Kaloriendefizit, ist es möglich bis zu ein Kilo im Monat an Körpergewicht zu verlieren, sagen Experten. Joggen, Radfahren, Seilspringen und Co. sind Sportarten, die laut AOK echte Fettkiller sein können. Rauchen wiederum, so die Barmer, begünstige das Entstehen von viszeralem Fett am Bauch.

Was am besten helfen soll, das lästige Bauchfett loszuwerden, war bereits im Jahr 2014 Gegenstand einer großen Studie der Harvard School of Public Health. Die Langzeituntersuchung hatte 10.500 Probanden in einem Alter von mindestens 40 Jahren im Blick. Unterteilt wurden die Teilnehmenden in drei Gruppen: kein/kaum Sport, Cardio-Training (auch Aerobic und Laufen) sowie Krafttraining. Alle ließen sich regelmäßig auf Gewicht und Bauchumfang testen. Das Ergebnis war laut Forschenden eindeutig.

Wie schmilzt Fett am Bauch am schnellsten?

Wer täglich zwanzig Minuten Krafttraining absolviert, wies weniger altersbedingtes Bauchfett auf und nahm weniger stark an der Taille zu (-0,67 Zentimeter) als jemand, der seine Ausdauer mäßig bis stark trainiert (-0,33 Zentimeter), regelmäßig im Garten arbeitet oder viel Treppen steigt (-0,16 Zentimeter). Diejenigen, die ihr sitzendes Verhalten, wie zum Beispiel Fernsehen, erhöhten, hatten eine größere Zunahme ihrer Taille. Das beste Workout sei indes eine Kombination, wie Studienautorin Rania Mekary erklärte: „Ein Krafttraining oder idealerweise eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining könnte älteren Menschen helfen, Bauchfett abzubauen und gleichzeitig die Muskelmasse zu erhöhen oder zu erhalten.“

Untermauert werden die Funde durch eine neuere Studie des Leipziger Adipositas-Zentrums, wie der NDR berichtet. Auch dort wurden Menschen untersucht, die zwei Jahre lang jeweils nur Ausdauer- oder nur Kraftsport betrieben. Zentrumsleiter Prof. Dr. Matthias Blüher erklärte dazu: „Sowohl Ausdauersport als auch Kraftsport sind sehr effektiv in der Verminderung des gefährlichen Bauchfetts.“ Es scheine aber, so der Experte, dass es Menschen gebe, die womöglich aufgrund ihrer Veranlagung eher von Kraft- als von Ausdauersport profitieren.