Brand auf Baustelle in Limburger Innenstadt

In Limburg (Landkreis Limburg-Weilburg) ist ein Feuer auf einer Baustelle ausgebrochen. Der Brand löste einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und von Rettungskräften aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde aber niemand.

Die Flammen griffen den Angaben zufolge auf mehrere im Neubau befindliche Wohnungen auf der Baustelle über, als die Feuerwehr eintraf. Sie verhinderte ein weiteres Übergreifen auf den Gewerbebetrieb oder angrenzende Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten der Polizei zufolge am Mittag noch an. Verletzte habe es keine gegeben, da sich keine Menschen in den Gebäuden befunden hätten. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar.