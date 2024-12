Brand in Mehrfamilienhaus – acht Menschen verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart sind acht Menschen verletzt worden. Sie kamen mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Mindestens 26 Bewohner sind den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht worden. Laut Feuerwehr haben die Einsatzkräfte die Menschen zum Teil mit Leitern aus dem Haus gerettet.

Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 80.000 Euro. Warum das Feuer im Erdgeschoss des Hauses ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.