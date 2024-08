Feuer in einem Chemiepark gelöscht

Im Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Noch am Vormittag konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Anwohner erzählten, um etwa acht Uhr morgens hätten sie einen Knall gehört. In den nahen Wohngebieten spürten die Menschen wohl auch eine Druckwelle. Schwarzer Rauch stieg über dem Chemiepark auf.

Brand im Chemiepark Leuna ist gelöscht

Ein Sprecher der Gesellschaft Infraleuna, die den Chemiepark betreibt, bestätigte, dass die Explosion auf dem Gelände stattgefunden hatte. Es habe eine Verpuffung an einem Lastwagen gegeben. In dem Bereich, wo das Feuer ausbrach, produziert die Linde AG Gase wie Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenmonoxid. Es wurde niemand verletzt. Auf die Produktion habe der Brand ebenfalls keine Auswirkungen gehabt. Infraleuna sucht derzeit nach dem Grund für die Verpuffung.

Das Unternehmen Linde produziert am Standort Leuna verschiedene Gase: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenmonoxid und andere Spezialgase.