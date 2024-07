Brandserie in Karlsruhe - Ermittlungen laufen

Im Karlsruher Stadtteil Waldstadt hat es in der Nacht gleich dreimal gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brach an einer Waldorfschule in den frühen Morgenstunden aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus. Demnach sei ein Gewächshaus abgebrannt. Das Schulgebäude sei nicht betroffen gewesen. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus. Verletzte gab es demnach keine.

Zunächst unklar, ob Zusammenhang zwischen Bränden besteht

Ebenfalls in Waldstadt gerieten laut Polizeisprecher zwei Mülleimer in Brand. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, sei zunächst nicht bekannt. Der Sprecher machte zunächst keine Angaben, ob es sich um Brandstiftung handle. Drei Brände in einer Nacht seien zwar sehr ungewöhnlich, sagte der Polizeisprecher, «es kann aber alles auch ein Riesenzufall sein». Die Polizei übernahm die Ermittlungen.