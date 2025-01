Weihnachtsbaum brennt im Wohnzimmer - Mann leicht verletzt

Bald zwei Wochen nach Heiligabend hat in einem Wohnzimmer in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein Weihnachtsbaum mit Wachskerzen gebrannt. Der 75 Jahre alte Bewohner des Hauses trug den brennenden Baum am späten Samstagabend nach erfolglosen Löschversuchen in den Garten, noch bevor die Feuerwehr eintraf, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Gebäude und Inventar sei laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden.

