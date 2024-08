Mann setzt beim Abbrennen von Unkraut Nachbarhecke in Brand

Ein Mann hat die Hecke seines Nachbarn in Brand gesetzt. Der 51-Jährige geriet beim Abbrennen von Unkraut zu nah an die Hecke, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf den Dachvorsprung des Wohnhauses in Bopfingen (Ostalbkreis) über. Die Feuerwehr verhinderte am Dienstag einen Dachstuhlbrand und löschte das Feuer. Durch die Hitze wurde außerdem ein geparktes Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand.

