800.000 Euro Schaden bei Brand in Tettnang

Bei einem Brand in einer ehemaligen Tankstelle im Bodenseekreis ist ein Schaden in Höhe von etwa 800.000 Euro entstanden. Zudem wurde eine Person leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen nach dem Feuerwehreinsatz in Tettnang sagte.

Die ehemalige Tankstelle wird nach Polizeiangaben mittlerweile als Garage genutzt. Kraftstoff werde dort nicht mehr gelagert, dafür sei ein Auto ausgebrannt. Wenig später griff der Brand auf das angrenzende Wohnhaus über.

Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen.