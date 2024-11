In einer Industrieanlage in Mannheim brennt es. Ein Gebäude der Firma ist vollständig verraucht, drei Trupps sind unter Atemschutz im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine brennbare Flüssigkeit ausgelaufen und hatte sich entzündet. Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner bestand demnach nicht. Der Brandort, ein Industrieunternehmen im Stadtteil Rheinau, liegt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Weitere Details waren zunächst unklar.

